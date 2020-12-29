Стала известна причина смерти исполнителя хита «Обручальное кольцо»

https://static.news.ru/photo/afc07c6e-49d7-11eb-ba2a-fa163e074e61_660.jpg Владимир Ефименко Фото: via_leisya_pesnya/instagram.com

Певец Владимир Ефименко умер от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), заявил продюсер ВИА «Лейся, песня» Евгений Красножен. По его информации, две недели назад покойного доставили в реанимацию. Состояние исполнителя хита «Обручальное кольцо» оценивали как тяжёлое.

Та болячка, предполагаемая, из-за которой он ушёл, она съела его полностью, причём моментально. Был здоровый человек и буквально две недели — человека нет, — цитирует представителя коллектива «Пятый канал».

Он отметил, что в последние дни жизни состояние артиста явно улучшалось, однако организм не справился с недугом. Ефименко было 66 лет. Он стал участником коллектива в 1977 году, выступал с гастролями в России и СНГ. В его исполнении впервые прозвучали такие шлягеры советской музыки, как «Обручальное кольцо», «Где же ты была», «Прощай» и «Родная земля».

Ранее адвокат певицы Валентины Легкоступовой заявил, что к её смерти могут быть причастны врачи, писал NEWS.ru. Она скончалась 14 августа 2020 года в возрасте 54 лет. До этого она попала в клинику с черепно-мозговой травмой. СМИ сообщали, что она перед инцидентом вместе с супругом Юрием Фирсовым несколько дней не выходила на связь. Следствие считает, что певица получила травмы после падения в своей квартире, однако родственники певицы считают, что к этому может быть причастен её муж.