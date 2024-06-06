Стала известна причина развода певицы Алсу с мужем StarHit: Алсу развелась с Абрамовым из-за постоянных скандалов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певица Алсу

Супруг певицы Алсу, бизнесмен Ян Абрамов, появлялся дома только наездами, пишет StarHit со ссылкой на источник из близкого окружения артистки. Отмечается, что супруги не жили вместе более полугода и постоянно ругались, это могло стать причиной развода.

Ян давно появлялся в семейном гнездышке только наездами. И Алсу с таким положением дел была абсолютно не согласна. Постоянные скандалы ничего не меняли, поэтому она решила завершить эти отношения. Которые все равно зашли в тупик, — поделился источник из окружения Алсу.

Ранее блогер Антон Суворкин заявил, что Абрамов, по слухам, мог поднимать руку на жену. Он также добавил, что предпринимателя подозревали в неверности и недавно видели в Монако на вертолетной экскурсии с бывшей возлюбленной рэпера Тимати Анастасией Решетовой.

Одна из поклонниц певицы также отмечала, что артистка в течение года появлялась на публике без обручального кольца и приезжала к родителям в Башкирию без мужа. При этом знакомые Алсу уверены, что супруги не будут делить нажитое в браке имущество.

Алсу ранее официально подала на развод с Абрамовым, с которым прожила в браке 18 лет. У пары за это время родилось трое детей: две дочери и сын.