https://static.news.ru/photo/c4f28cfa-3ea5-11ea-9ea2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Антон Кавашкин/ТАСС

Развлекательное теле-шоу «Слабое звено» выйдет в эфир 14 февраля.

О премьере игры сообщил канал «Мир 24», который занимается её выпуском.

Восемь незнакомцев встречаются в студии. Как вести себя, чтобы не вылететь в первом же раунде? Ведь правильные ответы ещё не означают залог успеха, — говорится в ролике.

К роли ведущей вернётся Мария Киселёва, которая была лицом программы в течение всех сезонов, выходивших с 2001 по 2008 год.

О съёмках программы стало известно в октябре 2019 года. Производством теле-шоу занялась «Студия 2В», писал NEWS.ru.