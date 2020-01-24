Развлекательное теле-шоу «Слабое звено» выйдет в эфир 14 февраля.
О премьере игры
Восемь незнакомцев встречаются в студии. Как вести себя, чтобы не вылететь в первом же раунде? Ведь правильные ответы ещё не означают залог успеха, — говорится в ролике.
К роли ведущей вернётся Мария Киселёва, которая была лицом программы в течение всех сезонов, выходивших с 2001 по 2008 год.
О съёмках программы стало известно в октябре 2019 года. Производством теле-шоу занялась «Студия 2В», писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен