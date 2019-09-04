https://static.news.ru/photo/01feceb0-cf2f-11e9-bf6b-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак и Константин Богомолов Фото: Konstantin Bogomolov/instagram.com

Популярная телеведущая Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов сочетаются узами брака 13 сентября.

Свадьба назначена из-за беременности светской львицы, сообщает Telegram-канал Yobajur.

О романе Богомолова с Собчак стало известно в начале 2019 года. Тогда телеведущая состояла в браке с актёром Максимом Виторганом.

Как писал News.ru, Виторган намекнул на то, что в действительности не ломал нос Богомолову. Он отметился в комментариях Instagram под постом своей экс-супруги, где та рассуждает о лицемерии. Собчак, в частности, заметила, что многие знаменитости выставляют себя в соцсетях не теми, кто они есть на самом деле.