Стала известна дата последнего эфира «Голоса» с Градским

Последний выпуск музыкального шоу «Голос» с Александром Градским будет показан в эфире Первого канала 10 декабря. Оставшиеся программы юбилейного, десятого сезона выйдут в прямом эфире, говорится на сайте Первого канала.

Второй выпуск «Нокаутов», который покажут в эфире Первого 10 декабря, — последний эпизод проекта, снятый при жизни Градского. На этом этапе наставник формирует команды, состоящие из трёх участников, после чего выбирает лишь одного, кто продолжит борьбу за победу в проекте. При этом другие наставники имеют право «спасти» вылетевшего конкурсанта чужой команды.

В первом выпуске «Нокаутов», показанном 3 декабря, этой возможностью воспользовались Пелагея и Дима Билан. Они оставили в проекте двух участников команды Градского, выбравшего Алишера Каримова. Таким образом, команду Пелагеи пополнил Виктор Кириллов, а Дима Билан проголосовал за Юлию Курганову.

По правилам шоу, после «Нокаутов» «Голос» начиная с 17 декабря будет выходить уже в прямом эфире. На этом этапе судьбу участников будут решать уже не наставники, а зрители с помощью телефонного голосования. Как стало известно NEWS.ru из собственных источников, решение по вопросу замены Градского или другого выхода из ситуации создатели программы пока не приняли.

Ранее телезрители высказали мнение, что лучшим вариантом, по их мнению, было бы заменить Градского его сыном Даниилом, который однажды принимал участие в слепых прослушиваниях шоу. Однако тогда отец не повернулся к наследнику, о причинах такого решения он позже рассказал друзьям.

Народный артист РСФСР Лев Лещенко, который был наставником на протяжении трёх сезонов проекта «Голос 60+», в беседе с NEWS.ru заявил, что «никогда бы не согласился» занять место Александра Градского в шоу «Голос».

Александр Градский был похоронен 1 декабря на Ваганьковском кладбище столицы. NEWS.ru сообщал, что вдова музыканта, 37-летняя модель Марина Коташенко, уехала с кладбища, не дождавшись окончания похорон мужа. Место могилы, где был погребён композитор и исполнитель, вызвало недоумение у многих его поклонников: оно расположено рядом с шестиметровым забором, на котором висит объявление с предупреждением о его возможном обрушении.