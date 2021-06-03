Стал известен примерный гонорар Шнура за выступление на ПМЭФ

https://static.news.ru/photo/ba3f40f8-e811-11ea-b8e9-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шнуров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский музыкант и лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров мог выступить на закрытом мероприятии ПМЭФ-2021 почти за $1 млн, пишет KP.RU в Санкт-Петербурге со ссылкой на источник в event-сфере. По его словам, гонорар приблизился к 60 млн рублей.

Другой собеседник портала отметил , что $1 млн — это только вознаграждение самого певца, остальные участники коллектива получили 4–5 млн рублей.

Плюс, не забывайте, райдер, свет, звук, техника, бытовые вещи. Поэтому сумма за выступление «Ленинграда» на ПМЭФ значительно выше, — добавил представитель отрасли.

Шнуров был вынужден срочно покинуть вечеринку Международного экономического форума из-за внезапных родов у молодой супруги. Гости проводили время на Крестовском острове в ресторане Royal Beach в Петербурге. Шоумен и его четвёртая жена Ольга Абрамова ждут ребёнка, который станет у артиста третьим. О радостном событии музыкант рассказывал ещё в декабре прошлого года.

У Шнурова есть 28-летняя дочь Серафима от Марии Исмагиловой, 21-летний сын Аполлон от второй жены Светланы Костицыной. А с 2010 по 2018 год музыкант был женат на Матильде Мозговой, которая изменила его в лучшую сторону. С третьей женой Шнуров бросил пить, сменил гардероб, стал очень востребованным исполнителем.

Как сообщалось ранее, Шнуров представил свой новый коллектив. В Instagram он сообщил о группе «Зоя» и её первом альбоме «Это жизнь».