Стал известен финал шоу «Холостяк» с Тимати, которое ещё не вышло в эфир

https://static.news.ru/photo/a60de4b2-7985-11eb-b7b0-96000091f725_660.jpg Фото: facebook.com/timatimusic

Журналисты выяснили финал шоу «Холостяк» с Тимати, который начнут показывать только в марте. Рэпер так и не выберет никого из красавец и останется один.

Информация просочилась, даже несмотря на штрафы и запреты. Съёмки велись в сжатые сроки из-за пандемии, пишет KP.RU. Участников проекта обязали хранить молчание, за разглашение были назначены крупные штрафы. Однако это не помогло просочиться в прессу информации о финале долгожданного шоу с известной личностью.

Впрочем, особого разочарования среди зрителей известие о том, что Тимати останется одиноким, не вызвало. Такое уже произошло с Алексеем Воробьёвым. который так и не смог определиться на «Холостяке». Не случились свадьбы и у других участников шоу, несмотря на то что они выбрали в жёны девушек. Это касается Егора Крида и Тимура Батрутдинова.

Поклонники Тимати ждут, что музыкант оставит тщетные попытки найти себе новую пассию и вернётся к модели Анастасии Решетовой, которая родила ему долгожданного сына.

Ранее NEWS.ru сообщал, что организаторы шоу «Холостяк» рассказали, чем их удивил рэпер Тимати в процессе съёмок. Съёмки восьмого сезона передачи проходили в Дубае. Перед зрителями музыкант предстанет в новом образе романтика.