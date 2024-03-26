Александр Блинов

«Стал для нас вторым домом»: Пригожин о «Крокус Сити Холле» Пригожин: «Крокус Сити Холл» стал для нас вторым домом

26 марта 2024 в 16:38

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Иосиф Пригожин и его супруга певица Валерия у стихийного мемориала в память о погибших при теракте у здания концертного зала «Крокус Сити Холл»