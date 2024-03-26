Продюсер Иосиф Пригожин в ходе пресс-конференции в честь предстоящего 55-летия заявил, что не видел в стране концертной площадки, подобной «Крокус Сити Холлу». По его словам, огромное количество артистов получали удовольствие, когда выступали там на концертах и участвовали в других мероприятиях.
Хочется еще раз выразить соболезнования всем родным и близким [погибших при теракте]. «Крокус Сити Холл» стал для нас вторым домом. <...> Огромное количество артистов и зрителей получали огромное удовольствие. По масштабу я ни одного такого зала в стране, да и, наверное, в мире не видел, — сказал Пригожин.
Продюсер отметил, что в «Крокус» удобно добираться как на личном транспорте, так и на метро. А можно остаться переночевать в гостинице и просто перейти в зал пешком, добавил он. Пригожин указал, что там же работает Экспоцентр и развлекательный комплекс.
Ранее в компании «Крокус Интернешнл», владеющей концертным залом, объявили о планах восстановить «Крокус Сити Холл» после теракта, жертвами которого, по последним данным СК России, стали 139 человек. Владельцы площадки заявили, что скорбят по погибшим и надеются на скорейшее выздоровление пострадавших.