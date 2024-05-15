«Сразу депрессия»: Харламов объяснил, почему ненавидит худеть Харламов рассказал, что из-за похудения на 20 килограммов возненавидел жизнь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гарик Харламов

Комик Гарик Харламов в эфире шоу рэпера Басты «Вопрос ребром» заявил, что ненавидит худеть и отказываться от вкусной еды. По мнению юмориста, это приводит к депрессиям. Харламов признался, что его максимальный вес составлял 115 килограммов. Он вспомнил, как в прошлом году сбросил 20 килограммов и «возненавидел все».

Я не худею, я не худеющий. Сейчас вешу 108 килограммов. В прошлом году я похудел на 20 килограммов, я возненавидел все. Я был худой, красивый, но ненавидящий эту жизнь. Мы даже в «Камеди» отправили мое жирное тело в небо. Сказали: «Прощай». Но оно упало. Я очень не люблю себя мучить в плане отказа от вкусной еды. Я ненавижу это. Давайте будем жить долго, очень красиво, но очень скучно и невкусно. Это говно, сразу депрессия, — признался артист.

Ранее Харламов сообщил о болезни дедушки. По словам артиста, он переживает о состоянии здоровья родственника, что делает его несчастным. Харламов также отметил, что счастье — это когда твои «родные не болеют» и ни в чем не нуждаются. Артист отметил, что счастливым его также делают возможность поздно просыпаться, играть в Sony PlayStation и счастье дочери.

До этого Харламов рассказал, что не смог встать с колена, когда делал предложение руки и сердца актрисе Катерине Ковальчук. Он пошутил, что возлюбленной пришлось просить работавших рядом строителей поднимать его ковшом экскаватора. Шоумен добавил, что поэтому больше никогда не будет становиться на колени и жениться.