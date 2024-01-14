«Сравняла с землей»: составлен список звезд, которых обидела Кудрявцева

Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Лера Кудрявцева

Заслуженный артист РФ Алексей Глызин обиделся на телеведущую Леру Кудрявцеву после съемок в шоу «Суперстар!». Кого еще оскорбила звезда, смогла ли после этого помириться с коллегами?

За что Глызин обиделся на Кудрявцеву

Несмотря на то что в конце 2023 года артист завоевал звание победителя шоу «Суперстар!», он остался недоволен оценками членов жюри. По словам Глызина, Кудрявцева несправедливо отнеслась к его выступлению.

«У меня обида есть на Леру Кудрявцеву. В программе номер два, как сейчас помню. Я так эффектно по клетке метался, так красиво на меня вода лилась. Я думал — все, это успех, это бомба, сейчас посыплется похвала. И в итоге меня сравняли с землей. И последнее слово было за Лерой», — рассказал Глызин в разговоре со StarHit.

Телеведущая в свою очередь заявила, что ее оценка была не настолько категоричной. Она признала, что назвала Глызина «никаким» артистом, которому нельзя играть.

«Тебя надо ставить на сцену, давать микрофон и петь. Все. Потому что это метание по сцене», — объяснила Кудрявцева.

Правда ли, что Лазарев и Кудрявцева не общались

Певец и телеведущая состояли в отношениях четыре года, а после расставания сохранили теплые отношения. Однако однажды дружба Сергея Лазарева и Леры Кудрявцевой дала трещину — звезда не позвала экс-возлюбленного на свадьбу, из-за чего музыкант обиделся на нее и прекратил общение. В одном из интервью Лазарев заявил: «Подарков не дарил — сэкономил».

«Это, наверное, он перестал со мной общаться. Я, честно говоря, не против. Но пока мы почти не общаемся», — рассказывала Кудрявцева в одном из интервью.

Только через несколько лет селебрити смогли простить друг другу обиды. По словам Кудрявцевой, она была счастлива в отношениях с Лазаревым, но, в отличие от исполнителя, мечтала о детях.

«Лазарев просто был женат на своей работе, я хотела детей. Мы разговаривали о малышах, думали, но не сложилось», — признавалась Кудрявцева «Телепрограмме».

И ведущая, и певец по-прежнему щедры на остроты в адрес друг друга. Так, в начале декабря Кудрявцева раскритиковала песню Лазарева «Вкус малины», заявив, что ей не понравилась сама композиция, клип и брошка артиста.

Почему Королёва плакала на шоу Кудрявцевой

Заслуженная артистка Российской Федерации Наташа Королёва расплакалась на интервью у Кудрявцевой из-за вопросов о неверности супруга Сергея Глушко и потере ребенка. По словам звезды, оба этих события произошли в ее жизни в один период.

«Шила в мешке не утаишь. Честно, я не готова была к такому повороту. Я все как-то оттягивала этот момент... В мою голову полетит много больших камней», — призналась Наташа Королева со слезами на глазах в эфире шоу «Секрет на миллион».

Тогда же артистка рассказала, что является биологической матерью дочери своего друга из Америки. По словам артистки, отец ребенка заплатил ей около 175 млн рублей.

За что Кудрявцева «получила» от Пугачевой

Народная артистка СССР Алла Пугачева сравнила шоу Кудрявцевой «Секрет на миллион» с «помойным ведром». Примадонна осудила телеведущую за приглашение на шоу Сергея Челобанова, бывшего возлюбленного исполнительницы хита «Миллион алых роз». Мужчина, отвечая на вопросы Кудрявцевой, рассказывал неприятные подробности личной жизни артистки.

«Как из помойки, выскакивает девушка очень красивая — ведущая — и в этой помойке начинает рыться. <...> И все это с экрана телевизора! <...> Потом мне говорят: „Вы, Алла Борисовна, ничего не понимаете, ведь это грязное и противное дает рейтинг!“ Да к черту такой рейтинг! Вы должны воспитывать, показывать, чтобы люди стремились к хорошей жизни!» — сказала Пугачева в студии программы «Пусть говорят».

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