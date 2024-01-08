«Сравнивать с Серовым бессмысленно»: Крутой о пении звезды «Слова пацана» Крутой объявил о записи клипа с актером из «Слова пацана» Леоном Кемстачем

Фото: Пресс-служба Wink

Леон Кемстач

Российский композитор Игорь Крутой в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) завил о выходе клипа на песню «Как быть» в исполнении звезды сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Леона Кемстача. Он назвал манеру исполнения Кемстача непосредственной и наивной. По словам Крутого, нельзя сравнивать 15-летнего актера с умудренным жизненным опытом певцом Александром Серовым.

В конце прошлого года молодой актер Леон Кемстач записал и выпустил свою версию песни «Как быть». Конечно, сравнивать юного артиста и умудренного жизненным опытом Сашу Серова бессмысленно, но и версия Леона, думаю, обретет своих многочисленных поклонников. В ней юношеская непосредственность, наивность и открытость исполнителя дают хиту совершенно необычное звучание и новую жизнь, — отметил Крутой.

Ранее Кемстач опубликовал в своих социальных сетях пост о записи кавера на хит 1980-х годов, актер перепел композицию Александра Серова «Как быть». Незадолго до премьеры звезда «Слова пацана» намекал на запись песни, опубликовав фото с композитором Игорем Крутым, который был автором нескольких композиций Серова.

Кемстач отметил, что занимался музыкой в школе, но всерьез покорять сцену никогда не думал. Он также подчеркнул, что гордится сотрудничеством с Игорем Крутым