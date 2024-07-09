«Срач у вас в голове»: Бородина о скандале с мусором на Алтае Бородина назвала враньем слух о мусоре после съемок «Последнего героя» на Алтае

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Ксения Бородина

Телеведущая Ксения Бородина в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) назвала враньем слух о том, что участники шоу «Последний герой», ведущей которого она является, оставили после себя мусор на Алтае во время съемок последнего сезона. Бородина заявила, что всегда возмущается, если видит, как засоряют лес, но во время работы на Алтае никакого мусора не видела. Она также отметила, что всегда уходила с площадки первой и добавила, что «срач» находится в голове тех, кто распространяет эти слухи.

У меня ощущение, что срач у вас в голове. Может, лучше будете книги читать, а то ваш мозг уже застиран окончательно. Я не видела никакого мусора, я уезжала не последняя со съемочной площадки, а первая. Мы часто снимали в одних и тех же локациях, никакой грязи я не видела. Любой мусор можно снять и сказать, это Бородина оставила. Это вранье, — заявила Бородина.

Ранее женский журнал «Клео» процитировал сообщения из алтайских пабликов, где местные жители возмущались тем, что участники «Последнего героя» рубили ветки и жгли костры в заповедной зоне. Некоторые сообщали, что на площадке, где проходили испытания, до сих пор не убраны салфетки, бутылки и другой мусор. До этого Бородина назвала дичью высказывания популярного YouTube-блогера и психолога Вероники Степановой, которая назвала экс-возлюбленную рэпера Тимати Анастасию Решетову девушкой с низким социальным статусом. По мнению телеведущей, смотреть гадости о других людях «не здорово». Она также заявила, что Степанова стала заменой погибшей в автокатастрофе скандальной журналистке Лене Миро, которая прославилась после публикаций с оскорблениями знаменитостей.