«Спящий глаз»: Анфиса Чехова получила «бонус» после укола ботокса Анфиса Чехова: после укола ботокса перестал нормально открываться один глаз

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анфиса Чехова

Российская телеведущая Анфиса Чехова рассказала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) о возникшей проблеме после укола ботокса. По ее словам, из-за инъекции один глаз перестал нормально открываться и «упал».

С моим глазом случилось вот что — не знаю, насколько это видно, — он упал. Как будто один глаз у меня как прежде, большой, а второй, будто не выспался или не проснулся. Спящий глаз, — написала Чехова.

Телеведущая пояснила, что при помощи процедуры пыталась выровнять бровь, однако препарат сработал неожиданным образом. При этом актриса не стала обвинять в последствиях врача, выполнявшего укол.

Вы можете ходить к одному и тому же косметологу 20 лет, но в один прекрасный момент у вас упадет бровь или глаз. И это те самые риски, которые несут все люди, которые колют себе ботокс, — предупредила она.

Согласно прогнозам телеведущей, эффект «спящего глаза» пропадет через месяц — два. В то же время Чехова планирует ускорить процесс, так как не может появляться в таком виде на съемках.

Ранее актриса призналась, что ее привлекают мигранты. Как уточнила Чехова, ей нравятся привлекательные и харизматичные мужчины. По ее словам, идеальный мужчина — это тот, с кем она будет чувствовать себя счастливой.