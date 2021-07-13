Спортсмен на протезе поставил на место Собчак за выпад против инвалидов

Ксении Собчак, раскритиковавшей название совместного проекта Паралимпийского комитета РФ и Russia Today «Одной ногой в Токио», пришлось взять свои слова обратно после того, как российский параатлет Дмитрий Игнатов записал обращение к телеведущей. Ролик Игнатова от лица инвалидов-спортсменов опубликован в Telegram-канале журналиста Антона Красовского.

Уважаемая Ксения Анатольевна! Название проекта «Одной ногой в Токио» придумал я, — сообщил Игнатов.

Сразу после этого камера продемонстрировала его протез. Спортсмен, потерявший ногу девять лет назад во время службы в армии, заверил Собчак, что название проекта понравилось его друзьям-параатлетам и «вообще всем людям с инвалидностью».

Мы хотим и будем показывать людей с инвалидностью без грустной музыки и сопливых комментариев. Посмотрите хоть один выпуск и вы поймёте, какой это классный продукт, — призвал Игнатов.

Ксения Собчак прислушалась к мнению параатлета и сказала, что «претензии снимаются».

Раз шутят сами паралимпийцы, а не «Россия 24», то базару нет. Этот вид юмора я люблю. Победите там всех! — написала журналистка в своём Telegram-канале.

Ранее Собчак в том же Telegram-канале «Кровавая барыня» выступила с критикой названия проекта «Одной ногой в Токио», посвящённого подготовке паралимпийской сборной к летним Играм. Телеведущая увидела проморолик по телевидению и, используя нецензурную лексику, высказала мнение, что авторы названия проекта перешли границы разумного.

«Россия 24», скажи, а ты не ****** ли? <...> Тебе реально кажется, это смешно? — спросила Собчак.

Ранее Ксения Собчак рассказала, при каком условии она уедет из России, и стала объектом критики со стороны Виталия Милонова. Депутат Госдумы попросил Генпрокуратуру проверить деятельность журналистки в связи с крупным гонораром, выплаченным скопинскому маньяку Виктору Мохову за интервью, вышедшее на YouTube.