«Спорил на бутылку»: Алибасов раскрыл, как на самом деле сломал позвоночник

Основатель группы «На-на» Бари Алибасов в беседе с NEWS.ru раскрыл настоящую историю о том, как на самом деле он сломал позвоночник. По словам музыканта, он прыгнул с третьего этажа на спор.

Я прыгнул с третьего этажа. Поспорил с группой «На-на» на бутылку водки, что я перепрыгну асфальтную дорожку и мягко опущусь на клумбу. Самое обидное в этой истории, что я прыгнул, сломал позвоночник, а бутылку мне до сих пор не отдали, — рассказал он.

СМИ в июне сообщали, что Алибасову прооперировали позвоночник. Травма оказалось настолько серьёзной, что даже потребовалось срочное хирургическое вмешательство. Прошлая официальная версия заключалась в том, что Бари Каримович споткнулся на третьем этаже, когда бежал вниз по лестнице.

Отцу разрезали спину и поставили туда выравниватели позвонков. Папе нельзя было делать общий наркоз из-за проблем с памятью, поэтому всё прошло под местной анестезией, он почти всё чувствовал и видел, — рассказывал тогда его сын.

В апреле сообщалось, что Алибасов после операции отправился на восстановление в Калининград к своей бывшей супруге Елене Уронич. Сегодня, 16 августа, по словам музыканта, ощущает он себя, будто позвоночник всё ещё сломан. Несмотря на это, он намерен повторить «трюк», когда поправится.

Позвоночник сломан до сих пор. Я практически не сижу — только лежу. В больнице полгода пробыл, а сейчас я дома — позвоночник заживает. Пока что не прыгаю. Думаю, что как только позвоночник заживёт, я всё-таки перепрыгну эту клумбу, — заключил он.

Ранее Алибасов в беседе с NEWS.ru прокомментировал слова Ольги Шукшиной о своей матери.