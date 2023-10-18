Список городов, где выступит Газманов в 2023 году: расписание концертов Названы города, где Олег Газманов выступит с концертами до конца 2023 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олег Газманов

Народный артист России Олег Газманов до конца года даст 15 концертов в разных регионах России. Что известно о гастролях певца, когда и в какие города приедет?

Где выступит Олег Газманов в октябре

Ближайший концерт Олега Газманова состоится в Пскове 24 октября. Он пройдет в Большом концертном зале филармонии. Певец представит программу «Вперед, Россия!», в которую входят композиции «Эскадрон», «Есаул», «Офицеры», «Единственная», «Мама» и многие другие. В продаже остались билеты от 4000 рублей.

«Певец, поэт, композитор, объединивший своим творчеством несколько поколений, выступит 24 октября и наконец вернет нам ясные дни!» — сообщается на сайте БКЗ.

25 октября исполнитель приедет в Великий Новгород. Его концерт состоится в Доме культуры «Акрон». Стоимость билета составляет от 3000 до 5000 рублей.

28 октября народный артист выступит в московском «Крокус Сити Холле» по случаю 55-летия творческой деятельности. Вместе с ним выступят солисты Большого театра, а также приглашенные коллеги. По словам Олега Газманова, программа будет включать новые композиции, которые еще нигде не звучали, а также блок песен, посвященных российским военным.

«Этот концерт будет при участии Большого симфонического оркестра, что наконец позволит мне показать вам те песни, которые я смогу спеть только в его сопровождении. Специальные гости концерта — SHAMAN и Родион Газманов», — сообщил певец на своей странице во «ВКонтакте».

В настоящий момент на концерт Газманова в Москве доступны билеты только на задние ряды по стоимости от 1300 рублей.

Где выступит Олег Газманов в ноябре

2 ноября Олег Газманов приедет с концертом в Тверь. Его выступление состоится в Доме культуры «Пролетарка». Стоимость билетов варьируется от 1500 до 5000 рублей.

5 ноября артист даст масштабный концерт в Санкт-Петербурге, также приуроченный 55-летию его творческой деятельности. Вместе с симфоническим оркестром он представит свои хиты и новые композиции в Большом концертном зале «Октябрьский». Билеты можно приобрести по стоимости от 1500 до 7500 рублей.

Певец 12 ноября выступит в городе Наро-Фоминске в Центральном дворце культуры «Звезда». Стоимость билетов с 1-го по 15-й ряд варьируется от 4000 до 5000 рублей, с 16-го по 25-й ряд — от 3000 до 4000 рублей.

В Ижевск Олег Газманов приедет 14 ноября. Его концерт состоится в ДК «Аксион». Приобрести билет на концерт можно за 1500 рублей. В партере цены доходят до 6000 рублей.

Артист с программой «Вперед, Россия!» также приедет в Киров 16 ноября. На его выступление в Доме культуры «Родина» билеты стоят от 1700 до 4500 рублей.

Олег Газманов 19 ноября выступит в парке «Экстрим» в городе Дмитрове. Попасть на концерт можно по билетам, стоимость которых начинается от 2000 рублей.

20 ноября артист исполнит свои хиты в Драматическом театре Северодвинска. Приобрести билеты на балкон можно за 2000 рублей, в партер — за 3000 рублей и выше.

На следующий день, 21 ноября, состоится концерт Олега Газманова в Архангельске. Мероприятие пройдет в "Норд-Экспо". На настоящий момент в доступе есть билеты по стоимости от 1500 рублей.

Где выступит Олег Газманов в декабре

Олег Газманов 5 декабря выступит в ЦКЗ Кубанского казачьего хора в Краснодаре. Цена прохода на концерт начинается от 3500 рублей. За место перед сценой придется заплатить 7000 рублей.

7 декабря артист выступит в Зимнем театре в Сочи. На первые ряды билеты продаются за 6000--8000 рублей, на ложе бельэтажа — от 2500 рублей.

9 декабря Газманов даст концерт в Ростове-на-Дону в Конгресс-холле ДГТУ. Зрителям предложены билеты по стоимости от 2500 до 6000 рублей.

Завершит гастроли в 2023 году Олег Газманов выступлением в Ставропольском дворце детского творчества. На этот концерт в продаже имеется порядка 600 билетов по цене от 2000 до 7000 рублей.

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