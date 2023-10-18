Спирс сделала аборт от Тимберлейка: есть ли другие дети и чем болеет Как аборт в 19 лет мог повлиять на проблемы с психикой у Бритни Спирс

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Бритни Спирс

Бритни Спирс рассказала в книге мемуаров «Женщина во мне», что в 19 лет сделала аборт от певца Джастина Тимберлейка. Мог ли этот шаг в дальнейшем повлиять на развитие биполярного расстройства личности, которое у нее позднее было диагностировано, — в материале NEWS.ru.

Что написала Бритни Спирс о беременности в мемуарах

24 октября на прилавках американских книжных магазинов появится книга воспоминаний поп-принцессы Бритни Спирс «Женщина во мне». Журнал People опубликовал наиболее интересные отрывки из мемуаров, в частности, об отношениях Бритни с Джастином Тимберлейком.

Спирс начала встречаться с певцом в 1999 году, когда ей было 18 лет, они расстались в 2002-м. Как отметила звезда, она сделала аборт, так как избранник не захотел ребенка.

«Для меня [беременность] не была трагедией. Я так любила Джастина. Я всегда ждала, что однажды у нас будет семья. Просто это могло произойти намного раньше, чем я ожидала. Но Джастин определенно не был рад беременности. Он сказал, что мы не готовы к рождению ребенка, что мы слишком молоды», — написала Спирс.

Что Спирс рассказала об отце

В книге также есть отрывок, посвященный отцу певицы Джейми Пирсу, который после того, как она побывала в психиатрической больнице, оформил над ней опеку.

«Тринадцать лет я чувствовала себя собственной тенью. Сейчас я вспоминаю, как долго мой отец и его соратники контролировали мое тело и мои деньги, и меня от этого тошнит. <...> Я стала роботом. Но не просто роботом, а своего рода ребенком-роботом. Я была настолько инфантильной, что переставала чувствовать себя собой. <...> Женщина во мне долгое время была подавлена. Они хотели, чтобы я была дикой на сцене, такой, какой они мне говорили, а все остальное время была роботом», — призналась в мемуарах поп-принцесса.

С кем у Спирс были романы после Тимберлейка

После расставания с Джастином Тимберлейком, с которым Бритни была знакома с самого детства, певица начала регулярно встречаться с разными бойфрендами. Чтобы отомстить бывшему избраннику, закрутившему роман с Кэмерон Диас, Бритни стала встречаться с Джаредом Лето. Их отношения быстро закончились, и у Спирс появился новый бойфренд — Колин Фаррелл. С ним она познакомилась на премьере фильма «Рекрут», в котором он принимал участие. Пара быстро рассталась.

Первым мужем Бритни стал ее бывший одноклассник Джейсон Александр. С ним певица оформила брак в Лас-Вегасе после совместной вечеринки. Когда утром она проснулась и обнаружила, что вышла замуж, тут же подала на развод. Брак продлился всего 55 часов.

В 2004 году певица вышла замуж за рэпера и танцора из ее группы Кевина Федерлайна, родила от него двух сыновей и спустя три года развелась со скандалом, выплатив хорошие отступные. После разрыва с ним Бритни постоянно начала попадать в скандалы: она злоупотребляла спиртным и пробовала наркотики, нарушала ПДД и водила автомобиль без прав. Когда певицу отказались побрить налысо в салоне красоты, она сделала это сама прямо на улице на глазах зевак и фотографов.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Бритни Спирс с Джастином Тимберлейком

Когда Спирс стала недееспособной

В 2008 году Федерлайн добился опеки над детьми, а Бритни попала в психиатрическую больницу, ее признали недееспособной и назначили опекуном ее отца. В 2021 году суд отказался от опеки над личностью и состоянием Бритни Джин Спирс. Певица взяла себя в руки, похудела и вернулась к музыке, выпустив три новых трека, подписала выгодный контракт на издание мемуаров.

После нескольких романов в 2016 году Спирс начала встречаться с иранским фитнес-тренером Сэмом Асгари и вышла за него замуж спустя пять лет, но и этот брак уже через год распался.

Из-за чего Спирс развелась с Асгари

По одной версии, из-за корысти Сэма, который требовал от жены денег за все, по другой, из-за измен Бритни, более или менее длительные отношения которой часто заканчивались подобным образом.

После того как в августе Сэм Асгари и Бритни Спирс подали на развод, певицу снова понесло. Она скандальными способами пыталась привлечь внимание бывшего: то устраивала откровенные показы мод, то проводила ночь в компании незнакомых мужчин. Недавно выложенный видеоролик Бритни, в котором она танцует с ножами, одетая в топ и бикини, вызвал беспокойство не только среди ее поклонников, но и среди психотерапевтов.

Что повлияло на психическое расстройство Спирс: аборт или опека отца

Певица никогда официально не комментировала свой диагноз, но, по мнению специалистов, у нее биполярное расстройство личности. Это психическое заболевание, которое сопровождается резкими изменениями настроения. Доктор медицинских наук, врач-психиатр Жанна Горданова отмечает, что аборт Бритни в 19 лет от Тимберлейка не мог повлиять на развитие или течение психического заболевания.

«Это эндогенное расстройство, оно генетически детерминировано, и оно у нее проявилось. Внешние факторы не могут на это повлиять. Если у вас генетически волосы черные, они не станут светлыми, так и с биполярным расстройством. Это генетика», — поделилась Жана Горданова с NEWS.ru.

По словам врача-психотерапевта, людей с биполярным расстройством лечат медикаментозно и «ничего сложного в этом нет». Она добавила, что такие пациенты вполне могут быть дееспособны, поэтому история с опекой отца «смахивает на манипуляцию с целью использовать деньги дочери». Причина излишней любвеобильности певицы и ее неразборчивости в сексуальных связях как раз может быть в биполярном расстройстве, добавила специалист.

«В фазе мании, которая противоположна фазе депрессии, такие люди становятся сексуально неразборчивыми и ведут себя совершенно аморально», — говорит Жанна Горданова.

Эксперт предполагает, что последний танец с ножами Бритни говорит о том, что она находится в фазе глубокой депрессии и ей требуется усиленное лечение или корректировка терапии.

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