Спирс извинилась перед Тимберлейком за откровения об аборте

Бритни Спирс

Американская певица Бритни Спирс в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) попросила прощения у бывшего возлюбленного Джастина Тимберлейка за рассказ об аборте в своей автобиографической книге «Женщина во мне». Исполнительница отметила, что сожалеет из-за нанесенной обиды «дорогому для нее человеку». Она также отметила, что ей нравится новая песня музыканта Selfish.

Я хочу извиниться за некоторые вещи, которые написала в своей книге. Если я обидела кого-то, кто мне искренне дорог, я глубоко сожалею. Еще я хочу сказать, что я обожаю песню Джастина Selfish. Она очень хороша. И почему, когда я вижу Джастина и Джимми в одном кадре, я всегда хохочу? — написала артистка.

Ранее фанаты Спирс помешали возглавить музыкальные чарты новому треку Тимберлейка Selfish из его нового альбома Everything I Thought It Was. Они начали активно слушать песню Спирс с одноименным названием с бонус-версии альбома Femme Fatale 2011 года. В результате старая композиция Спирс поднялась на четвертую строчку в американском чарте Apple Music и на вторую позицию в iTunes. Песня также возглавила чарты Италии, Испании, Бразилии, Аргентины, Португалии, Чили и Мексики.

Спирс в своих мемуарах «Женщина во мне» призналась, что в возрасте 19 лет сделала аборт, забеременев от Тимберлейка, потому что он не захотел ребенка. Эта новость негативно отразилась на карьере исполнителя и серии концертов, которые он запланировал на осень 2023 года.