«Спим в разных комнатах»: Агутин рассказал правду о браке с Варум

https://static.news.ru/photo/0f162dc6-aafe-11eb-a361-96000091f725_660.jpg Фото: А поговорить? / youtube

Российский певец Леонид Агутин рассказал секрет семейного счастья с супругой Анжеликой Варум. Звёзды нередко гастролируют, поэтому практически всегда находятся вместе.

По словам Агутина, их спасают разные номера в гостиницах и отдельные спальни в их доме, которые позволяют иметь личное пространство.

У нас и дома отдельно всё: у жены своя спальня, у меня — своя. Это обязательно. Я могу прийти к ней в спальню на свидание, а она ко мне. Я могу спать с ней, но я, например, люблю, чтобы было очень холодно и темно. Каждый свою какую-то книжку читает или кино смотрит, — разоткровенничался певец в интервью Ирине Шихман в шоу «А поговорить?».

Агутин считает, что такая практика отлично сохраняет семью. Он признался, что супруги «боролись» в отношениях, доказывая, кто главный, и очерчивая грани дозволенного около 15 лет. Но после этого война закончилась, они уже 23 года вместе и счастливы друг с другом.

Ранее NEWS.ru писал, что Агутин рассказал, как однажды чуть не развёлся со своей супругой Анжеликой Варум. Причиной стало поведение подвыпившего артиста. Инцидент произошёл на конкурсе «Новая волна» в 2011 году в Юрмале. Тогда выпивший Агутин поцеловал неизвестную ему девушку, а кто-то из присутствующих это снял на видео.