«Спасибо за Зайца!»: зрители благодарят Киркорова за героя в «Маске»

https://static.news.ru/photo/1ad1534a-a642-11eb-8d0d-96000091f725_660.jpg Фото: Кадр из программы Шоу

Филипп Киркоров, которого всё время обвиняли в субъективности как председателя жюри в шоу «Маска», наконец-то дождался благодарности зрителей за свой выбор. Король отечественной эстрады спас от выбывания любимца публики Зайца в рамках проекта на НТВ.

Заяц, которого давно называют фаворитом сезона и прочат ему победу, перепел цоевскую «Кукушку» да так, что тронул зрителей и судей до глубины души. Его талант, который с каждым выступлением раскрывается всё ярче, по достоинству оценил Киркоров.

Он настоящий профессионал. Заяц дал огня, — сказал председатель жюри.

Его поддержала Регина Тодоренко:

Сегодняшний номер Зайца уложил на лопатки все Грэмми! Как же у Вас круто всё получается!

Сам артист, видимо, переживал такое глубокое волнение, что не смог говорить. Он только произнёс, что много раз думал, сможет ли справиться с этой песней. Волнение любимца заметили и зрители, которые позже написали в соцсетях, что видели, как Заяц держался за сердце и как его поддерживали охранники.

Несмотря на это, герой проекта попал в номинацию вместе с Неваляшкой. Голоса членов жюри разделились пополам, решающий выбор предстояло сделать Киркорову.

Вы стрелочники! Я вас ненавижу! — в шутливой форме обратился певец к коллегам.

В итоге артист оставил в шоу Зайца, что немедленно оценили зрители. «Спасибо, что спасли Зайца!», «Я так горжусь Вами!», «Заяц душу мою вывернул наизнанку, задел за самое живое, прямо в сердце. Сильнейшее, мощнейшее выступление. Эмоции бабахнули конкретно. Сидела как в тумане. До дрожи. До потери пульса и сознания, и всего остального», делятся впечатлениями зрители с Киркоровым.

Что касается личности артиста, скрывающегося под маской Ушастого, публика называет несколько имён. Это Стас Ярушин, Моргенштерн и Тимур Батрутдинов.

На сегодня в «Маске» остались четверо героев. Это Лама, Змея, Крокодил, Заяц.

Как сообщалось ранее, Валерия прокомментировала участие Стаса Пьехи в шоу «Маска». Певица восхищена талантом исполнителя, о чём написала в своём микроблоге.