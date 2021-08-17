«Спасибо губернатору»: Самбурская о сносе памятника Гагарину на Сахалине

Российская актриса Настасья Самбурская на своей странице в социальной сети Instagram отреагировала на снос памятника первому космонавту в истории человечества — Юрию Гагарину — на Сахалине. Монумент накануне нашли в куче мусора. Артистка отметила, что стоит сказать «спасибо» губернатору региона Валерию Лимаренко за то, что «осадил всех, кто был причастен к этому».

Правда теперь придётся потратить деньги и время на реставрацию, ну и найти новое место. Давайте помнить и чтить прошлое нашей страны, чтобы быть сильнее <...> Не знаю, что двигало строителями на Сахалине, которые решили, что никто не заметит на свалке памятник Гагарину, пока они влепят на его месте заправку, — подчеркнула Самбурская.

Скандал с монументом разгорелся в начале августа. Монумент обнаружил в куче мусора местный житель на берегу реки Ловецкая. Снимки брошенного памятника вызвали волну негодования в Сети. Пользователи возмутились тем фактом, что барельеф с изображением советского космонавта был так безжалостно выброшен и забыт.

В администрации Невельского района пояснили, что памятник демонтировали и выбросили из-за того, что он был в аварийном состоянии. Тем не менее почему монумент оказался у реки, властям неизвестно. Мэр Невельского района Алексей Шабельник пообещал, что разберётся в данном инциденте.

Ранее в Мадриде открыли памятник первому человеку в космосе Юрию Гагарину. В открытии монумента приняли участие градоначальник Хосе Луис Мартинес-Алмейда и посол России Юрий Корчагин.