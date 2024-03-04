«Спасибо, что уехали»: россияне о видео Пугачевой под украинскую песню Поклонники назвали провокацией новое видео Пугачевой под украинскую песню

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Алла Пугачева

Поклонники назвали провокацией последнее видео в блоге певицы Аллы Пугачевой в Instagram (деятельность в РФ запрещена), на котором она танцует на теплоходе под украинскую народную песню «Ой, на горе два дубка». В комментариях под постом знаменитость поблагодарили за отъезд из России и посоветовали ей прекратить доказывать соотечественникам, что ей хорошо за границей.

Почему так смешно? Надоела эта клоунада. Живи спокойно, АБ, и доживай уж тихо на своей новой родине. Спасибо, что уехали с мужем, очистили нашу эстраду, аж задышалось свободнее. Зачем устраивать эти провокации? — написала поклонница Валентина.

Зрительница Наталья обратила внимание, что видео Пугачевой записано с наложением фильтров. Поклонница Полина Ильина отметила, что публика не беспокоилась о том, где и как живет Примадонна.

Мы давно уже вас знать не знаем, зачем так часто напоминать о себе? Как долго вы будете хвастаться своей жизнью за границей? Грустно смотреть на это наигранное счастье, — написала подписчица Танюша.

Ранее сообщалось, что точное местонахождение Примадонны и ее семьи неизвестно. После посещения юбилея лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в Израиле, по данным НТВ, она вернулась на Кипр.

3 марта артистка опубликовала видео, на котором поздравила подписчиков с первым воскресеньем весны. В 1990-х Примадонна гуляла по центру Москвы и дарила прохожим желтые цветы. После этого певица праздновала наступление весны с друзьями. На вечеринке гости и хозяйка произносили фразу: «Весну разрешаем!»