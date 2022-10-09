«Спасибо, что осталась жива»: Собчак об аварии в Сочи Собчак высказалась об аварии со своим участием в Сочи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Журналистка Ксения Собчак высказалась о смертельном ДТП с ее участием, произошедшем в октябре 2021 года в Сочи. Телеведущая отметила, что со дня трагедии прошел год. Собчак напомнила, что в аварии погибла женщина по имени Екатерина. Она пожелала всем, кто пережил эту трагедию, чтобы подобных инцидентов в их жизни больше не случилось.

Год со дня аварии в Сочи. Спасибо, что осталась жива. Огромное горе, что ушла Екатерина. Дай бог, чтобы у всех нас — тех, кто тогда пережил эту аварию, — больше такого испытания в жизни не выпало, — заявила Собчак.

9 октября 2021 года Собчак попала в ДТП со смертельным исходом: машина Mercedes, в которой на пассажирском сидении находилась звезда, выехала на встречную полосу и врезалась в Volkswagen. В результате во втором автомобиле погибла женщина, еще два человека получили серьезные травмы.

У самой Собчак врачи зафиксировали сотрясение мозга. Телеведущая пообещала помочь пострадавшим, но это не спасло ее от волны хейта: Собчак обвинили в бесчеловечности и черствости из-за того, что она поспешила покинуть место аварии почти сразу после ДТП и даже не подошла к жертвам.

7 октября 2022 года таксисту Олегу Цою, который вез журналистку, вынесли приговор. Ему предстоит провести два года в колонии-поселении. Водитель полностью признал вину.