«Сожрали с потрохами»: названа главная ошибка Ивлеевой после вечеринки Маркетолог Родочинская: главной ошибкой Ивлеевой стало исчезновение из инфополя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Блогер Анастасия Ивлеева совершила большую ошибку, пропав из информационного поля после скандальной вечеринки, рассказала в беседе с NEWS.ru маркетолог Юлия Родочинская. По ее мнению, вместо того чтобы попытаться развеять слухи, ведущая отступила, позволив СМИ «сожрать с потрохами» ее репутацию.

Настя после скандала просто ушла из инфополя, из-за чего никто не знал, что с ней. Отсюда сплетни и недоверие. Она должна была заполнить инфополе незнания своей правдой, Настя отступила и позволила СМИ сожрать ее репутацию с потрохами, — уверена Родочинская.

Маркетолог добавила, что какое-то время после своей «отмены» Ивлеева не показывала искренних переживаний и не делилась мыслями. В один момент она дала интервью, в котором решила использовать стратегию «позитивного поворота», представ перед обществом в новом образе. Однако никто не поверил в столь резкое преображение Ивлеевой, отметила Родочинская.

Она просто вышла и сухо сообщила, что стала другой. Так никто не поверит. Рассказами о переживаниях уже тоже не спастись, нужны социальные доказательства. Это стратегия прозрачности, — заключила она.

Ранее Ивлеева впервые дала интервью после скандальной «голой» вечеринки. В беседе с блогером Андреем Третьяковым она заявила, что симпатизирует президенту России Владимиру Путину и уважает его.