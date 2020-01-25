https://static.news.ru/photo/7c54c666-3f36-11ea-b2d7-fa163e074e61_660.jpg Людмила Гурченко Фото: Juliya Khanina/Global Look Press

Валерий Комиссаров, автор телепроектов «Моя семья» и «Дом-2», готовит к выпуску новое костюмированное реалити-шоу «Битва престолов».

Сообщается, что участники проекта погрузятся в атмосферу Средневековья. Вести шоу будут актриса Настасья Самбурская, блогер Дарья Зотеева, а также 3D-модель актрисы Людмилы Гурченко, разработанная с использованием искусственного интеллекта, передаёт StarHit.

Съёмочная площадка в 10 гектаров будет оснащена тремя сотнями камер, и в шоу примут участие несколько сотен человек.

Главный вопрос шоу в том, что, как и в жизни, все с интересом и завистью наблюдают за роскошной жизнью королей, но можно ли быть счастливым на этом месте, где все тобой публично восхищаются, при этом тайно ненавидят и даже готовят свержение? И как сделать выбор между любовью, личным счастьем и неограниченной, абсолютной властью? — анонсировал шоу Комиссаров.

Актриса Людмила Гурченко скончалась в 2011 году. Шоу «Битва престолов» должно появиться на экранах в феврале.

Как писал NEWS.ru ранее, папка с неизвестными рукописями Гурченко была найдена заброшенной в гараже. Нашла бумаги внучка актрисы Елена Королёва. По словам женщины, рядом с этими же рукописями были свалены папки с письмами, фотографиями и прочими подобными ценностями. Находка произвела фурор: по мнению журналиста Александра Мягченкова, рукописи великой актрисы могут стоить тысячи долларов, заявил он.