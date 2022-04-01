Создатель «Ласкового мая» переехал в США

Создатель группы «Ласковый май», продюсер Андрей Разин объявил в своих социальных сетях о переезде из России в США, передаёт ФАН. Отмечается, что перед отъездом он распродал недвижимость в Москве и Санкт-Петербурге. Артист добавил, что работает над картиной «Ласковый май — 2» и уже значительное время находился в Америке.

Хочу попрощаться с моими подписчиками. В настоящий момент я уже значительное время живу в Соединённых Штатах Америки, где работаю над картиной «Ласковый май — 2», — поделился Разин.

Музыкальный продюсер владел в Москве тремя квартирами на Тверской и одной в Красногорском районе. Ему также принадлежали апартаменты в Петербурге.

Шоумен, телеведущий Дмитрий Нагиев ранее прокомментировал призывы уехать из России и заявил, что «Дима дома». Таким образом актёр опроверг сообщения о том, что он уехал из страны. Он также подписал свой пост в Instagram (деятельность в России запрещена) фразой: «как свежи фантомные боли в области счастливой жизни». Подписчики поддержали артиста и заявили, что «зауважали» Дмитрия ещё больше после его слов.