«Втайне от всех»: тётя невесты Телегина раскрыла детали помолвки

https://static.news.ru/photo/475d56ba-b6ec-11eb-8a5e-96000091f725_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Бывший супруг певицы Пелагеи хоккеист Иван Телегин в начале мая сделал предложение своей новой возлюбленной Марии Гончар. Тётя невесты, Елена Дергунова, заявила «Экспресс газете», что пара просто создана друг для друга. Она также поделилась деталями их помолвки.

Дергунова владеет в Нижневартовске легендарным отелем, в котором в своё время останавливались такие звёзды, как София Ротару, Валерий Леонтьев и Филипп Киркоров. Мария Гончар уроженка этого города. Именно здесь, в ресторане отеля её тёти, прошла помолвка влюблённых.

Мы с Ваней готовили её втайне от всех. Даже Маша ничего об этом не знала. Для неё это было полной неожиданностью. И когда он надел ей кольцо на палец, у них обоих на глазах были искренние слёзы счастья, — рассказала Дергунова.

По словам женщины, ей очень обидно, что её племянницу называют разлучницей. Она уверена, что если у двоих всё хорошо, то не появится никакой третий. Кроме того, ей непонятно, зачем Пелагея втягивает в этот конфликт ребёнка. Как уверяет Елена, Марию не волнует, сколько денег у Телегина. Даже если завтра он уйдет из хоккейной команды и не будет зарабатывать, она всё равно останется рядом с ним. Выгонять мужа из дома как собаку или устраивать за ним слежку — это не про Машу, считает родственница.

Глядя на Машу и Ваню, мне кажется, что они нашли друг друга. В молодости я работала в загсе. И когда очередная пара заходила на регистрацию, я сразу чувствовала, созданы ли люди друг для друга. По-моему, Маша и Ваня — это как раз тот случай, — добавила она.

Пелагея и Телегин связали себя узами брака в 2016 году. 21 января 2017-го у пары родилась дочь Таисия. Два года спустя пара объявила о расставании, после чего Никулинский районный суд Москвы утвердил развод. Спортсмен подписал обязательство перечислять 25% от своего дохода бывшей семье.

Ранее Телегин выдвинул требования к Пелагее. Супруги не могут поделить загородный дом стоимостью 54 млн рублей, который купили в браке в ипотеку, а также дорогие автомобили и средства на счетах.