«Совсем тронулась!»: поклонники о задирающей в машине ноги Бледанс Поклонники сравнили делающую зарядку в машине Бледанс с Волочковой

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Эвелина Бледанс

Поклонники назвали пугающим и странным видео, которое опубликовала в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) актриса Эвелина Бледанс. На нем артистка задирает ноги, делая зарядку на заднем сиденье автомобиля. При этом на лице 55-летней Бледанс косметическая и кислородная маски одновременно. В комментарии к посту актриса пояснила, что много работает и не имеет времени заниматься этим дома.

Эвелина к старости совсем уже тронулась. Еще одна Волочкова, уже не знает, как привлечь к себе внимание, — написала подписчица Ирина.

Пользовательница Яна напомнила, что женщина должна быть эталоном нежности и красоты, и назвала поведение Бледанс вульгарным. Зрительница Татьяна Родина задалась вопросом, для чего знаменитость показывает себя в неприглядном виде. Комментатор Вадим предположил, что Бледанс едет «в дурдом».

Видимо, совсем перестали снимать. Ищет, в какую дверь выйти. Духовно больной человек, тут уже ничего не поделать, — заметил в комментарии подписчик Слава К.

Ранее Бледанс рассказала, что в октябре прошлого года за два дня до обострения палестино-израильского конфликта она улетела из Израиля, где живет ее старший сын. По словам актрисы, тогда она очень за него беспокоилась и постоянно звонила, но сейчас, когда ситуация более-менее наладилась, волнения у нее нет.

Актриса добавила, что ее старший сын Николай, который уехал к отцу в Израиль и проживает там уже много лет, не замечает проявлений русофобии в стране. Бледанс отметила, что сама она не хотела бы жить ни в какой другой стране мира, кроме России.