«Совсем сбрендил»: россияне обсмеяли попытки Галкина стать Кикабидзе aif.ru: россияне высмеяли Галкина за видео с приклеенными усами

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Максим Галкин

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) выложил в социальных сетях короткий ролик с приклеенными черными усами, чтобы прорекламировать свой осенний тур. С новым видео и «сменой имиджа» ознакомились пользователи Сети и пришли к выводу, что шоумен «сбрендил» и нового Вахтанга Кикабидзе из него не выйдет, передает aif.ru

Совсем сбрендил Максимушка. <...> Тяжела и неказиста жизнь израильского юмориста! А также артиста, певца и на всякой там дуде игреца! Однако там вам не тут! — пошутили пользователи.

Россияне также иронично отметили, что с новыми усами Галкин стал похож на Адольфа Гитлера и напомнили, что последнему пришел «капут». Некоторые отметили, что до отъезда из России Галкин выглядел «ухоженным франтом», а теперь «завалященький стал».

Гитлер капут. Галкин капец, — добавили зрители.

Ранее актер Артур Смольянинов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) выступил в Риге с концертом под названием «Слова и музыка». Россияне, посмотрев постановку, посчитали, что артисту приходится «петь себе на ужин». Некоторые при этом удивились, что в зале «никого не вырвало» от «завываний» певца.

Пользователи также предположили, что Смольянинову приходится платить людям, чтобы в него не кидались помидорами. Либо, считают они, их близких взяли в заложники, а их самих заставили смотреть концерт.