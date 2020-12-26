Соведущий Татьяны Арнтгольц сообщил, что она ждёт ребёнка

https://static.news.ru/photo/a64af606-477e-11eb-a725-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Арнтгольц Фото: vk.com/tanya_arntgolts

Александр Лазарев — младший, которой ведёт программу «Жди меня» вместе с Актрисой Татьяной Арнтгольц, сообщил о том, что его коллега взяла небольшой декретный отпуск.

Как видите, я сегодня один. Но не волнуйтесь, новости хорошие, я бы даже сказал, по-новогоднему чудесные. Моя очаровательная соведущая взяла ненадолго декретный отпуск, — сказал Лазарев-младший в эфире программы.

О свадьбе Арнтгольц и актёра Марка Богатырёва стало известно в ноябре. Пара долгое время скрывала свои отношения, руководствуясь принципом «счастье любит тишину».

Пара познакомилась на съёмочной площадке несколько лет назад. Впервые Татьяна Арнтгольц вышла в свет с Богатырёвым в 2018 году на премьере фильма с его участием. Актёр был очень рад, что его будущая супруга является коллегой по цеху.

Для Богатырёва это первый брак. До этого у актёра были отношения с коллегой по «Кухне» Еленой Подкаминской, расставание с которой чуть не привело мужчину к нервному срыву. Татьяна Арнтгольц была замужем за актёром Иваном Жидковым. В этом браке у пары родилась дочь.

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