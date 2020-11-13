СМИ: соведущего «Вечернего Урганта» Дмитрия Хрусталёва вывели из комы

Врачи вывели из состояния искусственной комы телеведущего и комика Дмитрия Хрусталёва. Сейчас он чувствует себя хорошо.
Медики дали соведущему «Вечернего Урганта» снотворное, и он уснул. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».
По данным паблика, Хрусталёв ехал к матери, которая живёт в районе Репино. Артист почувствовал себя плохо в такси, и водитель отвёз теряющего сознание шоумена в ближайшую больницу.
Как выяснилось, Хрусталёв оказался в реанимации больницы № 40 в городе Сестрорецке Курортного района Петербурга. Этот стационар принимает больных коронавирусом. Артист, до того как оказаться в реанимации, на здоровье не жаловался и чувствовал себя хорошо. Состояние юмориста, когда он попал к врачам, заставило их ввести Хрусталёва в искусственную кому.
Родные и друзья о состоянии Хрусталёва молчат, но его коллега Иван Ургант подтвердил ТАСС, что соведущий его шоу попал в больницу.
В России число заболевших коронавирусом за сутки впервые превысило 22 тысячи человек. Диагноз был подтверждён у 22 702 россиян, общее число заразившихся с начала пандемии по стране выросло до 1 903 253 человек.
В субботу из-за осложнений, вызванных COVID, в больницу попал глава города Пятигорска в Ставропольском крае Дмитрий Ворошилов, сообщал NEWS.ru.