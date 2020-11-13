СМИ: соведущего «Вечернего Урганта» Дмитрия Хрусталёва вывели из комы

https://static.news.ru/photo/5c9ace82-26b3-11eb-b8bc-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Хрусталев Фото: dmitry_khrustalev/instagram.com

Врачи вывели из состояния искусственной комы телеведущего и комика Дмитрия Хрусталёва. Сейчас он чувствует себя хорошо.

Медики дали соведущему «Вечернего Урганта» снотворное, и он уснул. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным паблика, Хрусталёв ехал к матери, которая живёт в районе Репино. Артист почувствовал себя плохо в такси, и водитель отвёз теряющего сознание шоумена в ближайшую больницу.

Как выяснилось, Хрусталёв оказался в реанимации больницы № 40 в городе Сестрорецке Курортного района Петербурга. Этот стационар принимает больных коронавирусом. Артист, до того как оказаться в реанимации, на здоровье не жаловался и чувствовал себя хорошо. Состояние юмориста, когда он попал к врачам, заставило их ввести Хрусталёва в искусственную кому.

Родные и друзья о состоянии Хрусталёва молчат, но его коллега Иван Ургант подтвердил ТАСС, что соведущий его шоу попал в больницу.

В России число заболевших коронавирусом за сутки впервые превысило 22 тысячи человек. Диагноз был подтверждён у 22 702 россиян, общее число заразившихся с начала пандемии по стране выросло до 1 903 253 человек.

В субботу из-за осложнений, вызванных COVID, в больницу попал глава города Пятигорска в Ставропольском крае Дмитрий Ворошилов, сообщал NEWS.ru.