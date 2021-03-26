Телеведущий Сафронов рассказал о реакции коллег на новость о его болезни

Иллюзионист и телеведущий Сергей Сафронов, ведущий борьбу с раком лимфатической системы, признался, что новость о его недуге стала шоком для коллег. Он также сообщил, что составил завещание.
По словам Сафронова, его, среди прочих, поддерживают дрессировщики братья Запашные и художник Никас Сафронов. Телеведущий в беседе с изданием «Собеседник»
На днях встретил Веру Сотникову, мою бывшую соведущую по «Битве экстрасенсов». Она, когда обо всём этом узнала, плакала, — сказал Сафронов.
Иллюзионист отметил, что завещание составил ещё до того, как узнал о своём диагнозе. В этом он решил последовать примеру родителей его первой жены Марии.
Сафронов также коснулся темы его отстранения с телеканала ТНТ после обвинений в том, что он давал подсказки участникам «Битвы экстрасенсов» во время испытаний и брал за это деньги.
Меня неприятно удивило то, что, не разобравшись в ситуации и не поговорив со мной лично, в прессу было подано такое странное заявление, — поделился телеведущий.
Сейчас Сафронов вместе с братьями готовит новое шоу и планирует отправиться с туром в Германию, Израиль и США.
Ранее телеведущая Лера Кудрявцева предположила, что Сергей Сафронов мог стать жертвой порчи, передавал NEWS.ru.