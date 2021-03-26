Телеведущий Сафронов рассказал о реакции коллег на новость о его болезни

https://static.news.ru/photo/ebb86fa2-8e23-11eb-9f37-96000091f725_660.jpg Сергей Сафронов Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Иллюзионист и телеведущий Сергей Сафронов, ведущий борьбу с раком лимфатической системы, признался, что новость о его недуге стала шоком для коллег. Он также сообщил, что составил завещание.

По словам Сафронова, его, среди прочих, поддерживают дрессировщики братья Запашные и художник Никас Сафронов. Телеведущий в беседе с изданием «Собеседник» рассказал , что лечится в России и выполняет все предписания врачей.

На днях встретил Веру Сотникову, мою бывшую соведущую по «Битве экстрасенсов». Она, когда обо всём этом узнала, плакала, — сказал Сафронов.

Иллюзионист отметил, что завещание составил ещё до того, как узнал о своём диагнозе. В этом он решил последовать примеру родителей его первой жены Марии.

Сафронов также коснулся темы его отстранения с телеканала ТНТ после обвинений в том, что он давал подсказки участникам «Битвы экстрасенсов» во время испытаний и брал за это деньги.

Меня неприятно удивило то, что, не разобравшись в ситуации и не поговорив со мной лично, в прессу было подано такое странное заявление, — поделился телеведущий.

Сейчас Сафронов вместе с братьями готовит новое шоу и планирует отправиться с туром в Германию, Израиль и США.

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева предположила, что Сергей Сафронов мог стать жертвой порчи, передавал NEWS.ru.