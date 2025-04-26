Составлен список звездных пар, которые расстались в 2025 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Паулина Андреева и Федор Бондарчук

С начала 2025 года немало звездных пар объявили о разрыве отношений. Кто из знаменитостей расстался в текущем году, по каким причинам?

Андреева и Бондарчук

21 марта актриса Паулина Андреева объявила о расставании с продюсером Федором Бондарчуком. По ее словам, пара «посчитала правильным сделать официальное заявление в попытке избежать излишних домыслов и фантазий».

«Спустя девять лет совместной жизни мы приняли решение расстаться. Формальность слов про глубокое уважение и благодарность друг к другу не может описать наших настоящих чувств, которые мы сохраняем, даже приняв решение не быть вместе как муж и жена. <...> Все меняется. Изменилась и наша история», — написала актриса.

В СМИ появилась информация, что супруги развелись из-за бурного образа жизни режиссера. По словам друзей бывших супругов, Бондарчук предпочитает шумные компании, а исполнительница главной роли в российском сериале «Метод» любит домашнее времяпрепровождение.

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ

Пара сыграла свадьбу осенью 2019 года в исторической части Санкт-Петербурга. Церемония прошла в Юсуповском дворце, а банкет — в Доме Беггровых. В 2021 году у них родился сын Иван.

Пересильд и Тройник

Актеры Юлия Пересильд и Михаил Тройник перестали появляться вместе на публике в конце 2024 года. Они также не публиковали совместные снимки в соцсетях, а на светских мероприятиях Юлия появлялась одна. 1 апреля 2025 года артистка положила конец домыслам, сделав заявление в своем блоге.

«Мы расстались. С благодарностью и уважением друг к другу мы приняли такое решение некоторое время назад. Во избежание слухов и сплетен, которых уже немало, — говорим об этом сейчас сами», — написала Пересильд. Она подчеркнула, что разрыв прошёл мирно: «Никто не виноват. Расстались без обид, без ненависти, без вражды, без предательства, без измен, без грязи. Честно и спокойно. Не смогли, не договорились, не совпали… Не получилось…», — написала Пересильд.

Пересильд и Тройник познакомились в июне 2021 года на съемках фильма «Вызов» — первого в истории проекта, частично снятого в космосе. В картине они сыграли супругов.

Овсиенко и Меркулов

Певица Татьяна Овсиенко рассказала, что ее давние отношения с Александром Меркуловым поставлены на паузу.

«Проблем у нас нет, есть вопросы, 17 лет все-таки вместе. Сейчас у нас пауза в отношениях. Может быть, из-за того, что мы пережили вместе… Все-таки были на расстоянии, писали письма, объяснялись в любви… Но в последнее время мы не могли поговорить, а я чувствовала, что накапливается. Ты молчишь, думаешь, что пройдет само… В общем, пока приняли решение пожить отдельно. Может, это что-то даст?» — поделилась звезда.

Исполнительница хита «Дальнобойщик» призналась, что пытается разобраться в себе, но пока не знает, как быть дальше. Она считает неправильным загадывать что-то в такой ситуации.

Асмус и Бурец

В марте текущего года стало известно, что звезда «Интернов» Кристина Асмус и продюсер Илья Бурец больше не состоят в отношениях. По данным СМИ, артисты расстались тихо, не объявляя о конце отношений публично.

«Они больше не вместе, разошлись на дружеской ноте несколько недель назад, никаких конфликтов и громких ссор, просто вместе приняли решение, что так будет лучше обоим», — рассказал источник.

Незадолго до этого на премьере комедийного проекта «Актерище» Бурец появился без Асмус. Об отношениях с молодым человеком звезда фильма «Текст» объявила в ноябре прошлого года. Пара познакомилась на съемках сериала «Райцентр», однако на тот момент оба были в отношениях.

Читайте также:

Составлен список лучших книг о Великой Отечественной войне

Худая и изможденная: что на самом деле со здоровьем Дубовицкой, как живет

Маленькая пенсия, домашнее насилие, ссора с Гузеевой: как живет Сябитова