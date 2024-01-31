Составлен список звезд, у которых могут забрать имущество за фейки о ВС РФ

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Андрей Макаревич и Алла Пугачева

Госдума приняла законопроект о конфискации имущества за распространение ложных сведений о ВС РФ и призывы к антигосударственной деятельности. Кто из российских артистов может лишиться недвижимости?

Что известно о новом законе о конфискации имущества

Госдума 31 января приняла во втором и третьем чтениях законопроект о конфискации имущества за распространение заведомо ложных сведений о Вооруженных силах РФ и призывы к антигосударственной деятельности. Он также предусматривает возможность лишения почетных званий и наград.

Спикер ГД Вячеслав Володин объяснил, что наказание будет применяться в том случае, если преступление совершено из корыстных побуждений.

«Закон о негодяях принят. Принятое решение позволит наказывать тех, кто ведет деятельность против своей страны, — лишать этих негодяев почетных званий, а также конфисковывать их имущество, деньги и иные ценности», — уточнил Володин.

У кого из артистов могут забрать имущество

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в интервью NEWS.ru заявил, что в первую очередь необходимо рассмотреть вопрос конфискации имущества у народной артистки РФ Лии Ахеджаковой и народной артистки СССР Аллы Пугачевой.

«Самые рьяные предатели, русофобы — Ахеджакова и Пугачева. Как минимум в отношении этих двоих персонажей нужно закон применять. Мы будем наблюдать, если они будут снова дискредитировать СВО, будем просить, чтобы их привлекали к ответственности. Ахеджакова желала победы Украины. Под этот закон она попадает, жалко, он не был принят раньше», — отметил Бородин.

Он на примере основателя компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), у которого изъяли коттеджный поселок Яблоневый Сад в подмосковном Одинцово, отметил, что закон уже начал работать.

Фото: Henrik Montgomery/Keystone Press Agency/Global Look Press Михаил Ходорковский

«Если названные мной люди будут продолжать дискредитировать нашу страну, будем просить, чтобы у них на территории РФ изымали недвижимость и привлекали к ответственности. Я считаю, Госдума сделала правильно, президент отреагировал», — добавил Бородин.

Лишить имущества в России также могут народную артистку РФ Чулпан Хаматову. Бородин ранее обращался в Министерство культуры с просьбой обратить внимание на ее деятельность, которую, по его мнению, можно характеризовать как русофобскую.

Конфисковать собственность могут и у рок-музыканта Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который после отъезда из России продолжает критиковать спецоперацию, а также у юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Какое еще могут ввести наказание для уехавших россиян

Виталий Бородин сообщил о планах ввести еще одну меру наказания для уехавших из страны граждан, которые ведут антироссийскую деятельность, в частности, политических активистов Любови Соболь, Ивана Жданова и Леонида Волкова — все они внесены Минюстом РФ в список иноагентов. Глава ФПБК заявил в беседе с NEWS.ru, что у них могут аннулировать загранпаспорта.

«Мы предлагаем такую историю — кто убежал из страны и дискредитирует ее, находясь за границей: Иван Жданов, Любовь Соболь, Леонид Волков, Ходорковский. У этих людей нужно аннулировать загранпаспорта. Как только мы это сделаем, некоторые из них не имеют вида на жительство, они имеют гражданство РФ. Соответственно, они будут депортированы в Россию, а здесь их ждут уголовные дела», — отметил он.

По мнению Бородина, сейчас настало время «ставить на место» соотечественников, которые дискредитируют Россию.

«Пора предателей, русофобов ставить на место, потому что они уже настолько обнаглели, оборзели, что потеряли чувство страха», — заявил глава ФПБК.

Читайте также:

Составлен список звезд, которых могут лишить звания «Народный артист РФ»

Филипп Киркоров: последние новости 31 января, где сейчас, поедет ли на СВО

Последние новости шоубиза 31 января: что с Кудрявцевой, Лолитой, Локшиным