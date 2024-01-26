Составлен список звезд шоу-бизнеса, которых подозревали в эскорт-услугах

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Вера Брежнева

Модель и блогер Виктория Боня заявила, что украинская певица Вера Брежнева оказывала эскорт-услуги. Кого из звезд российского шоу-бизнеса подозревали в подобной деятельности?

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В эфире Rutube-шоу «Злые языки» Боня рассказала, что в 2011 году Брежнева просила за свидание с состоятельным мужчиной $100 тыс. и часы за $70 тыс. в подарок. Как призналась модель, она хочет развеять «образ белой и пушистой Верочки».

«Был у меня один друг, молодой и богатый. И он говорит: „Я всегда мечтал переспать с Верой Брежневой“. И мой один очень близкий человек говорит: „Вера работает. Но только она по желанию. И стоит она $100 тыс.“. Предлагалось подарить сначала часы, которые стоили под $70 тыс. И дальше она придет на свидание. Если она захочет, пойдет дальше. Если ей человек не понравится, то тогда нет. В итоге он когда увидел, какие часы она попросила, плюс еще $100 тыс. и без гарантии, он сказал: „Спасибо, до свидания!“», — заявила Боня.

Занималась ли эскортом Дана Борисова

Телеведущая и актриса Дана Борисова признавалась, что в ее жизни был период, когда она оказывала эскорт-услуги. По ее словам, такой деятельностью ей пришлось заниматься из-за тяжелого финансового положения.

Борисова также поведала подробности работы с клиентами. Телеведущая рассказала, что приезжала на встречи в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

«Скажу честно, эскортом я занималась 3–4 раза. И я приезжала на эти встречи, все что можно употребив. На трезвую голову мне этим заниматься было страшно, больно и невыносимо. Я приезжала пьяной. Клиенты на меня жаловались. И слава Богу, что меня забрали потом в реабилитационный центр, где я вылечилась. Сейчас тоже предлагают секс за деньги, но мне это неинтересно», — говорила Борисова в прямом эфире социальной сети в 2020 году.

Она добавила, что самая большая сумма, которую ей предлагали за секс, составляет 300 тыс. рублей.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости Дана Борисова

Работала ли в эскорте Эрика Герцег

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Эрика Герцег, которой приписывали роман с продюсером Константином Меладзе, в 2020 году вошла в список «самых дорогих эскортниц» России, передавал портал Rambler. Как уточнялось, услуги украинской певицы стоили $14 тыс.

При этом известно, что в 2020-м девушка состояла в гражданском браке, о чем лично призналась в интервью.

«Мой муж — казах. Он очень красивый, у нас только год разница в возрасте, он перспективный молодой бизнесмен. И он неженатый. Второй женой я быть бы не могла — я очень ревнивая», — рассказывала Герцег.

Оказывала ли эскорт-услуги Волочкова

Балерину Анастасию Волочкову обвинила в оказании эскорт-услуг предпринимательница Ольга Лейбман. В эфире одного из федеральных каналов она рассказывала, как Волочкова за $15 тыс. «проводила время» с ее знакомыми мужчинами, писал «Пятый канал».

«Я вращаюсь в определенном кругу людей, восемь знакомых моих с ней были. Эти люди мои друзья, не могу называть фамилии. Это называется эскорт», — заявила Лейбман.

Сама Волочкова, комментируя слова Лейбман, указала, что не ужинает и не спит с мужчинами за деньги. Балерина в ответ пригрозила предпринимательнице судом, передавал портал dni.ru.

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Анастасия Волочкова

«Она говорит: "Я точно знаю, что Волочкова спала с восемью мужчинами и брала за это 15 тысяч". Придется ей эти слова доказывать в суде. Пусть докажет факт передачи денег, потому что этого не было и не могло быть. Я за деньги не ужинаю и не сплю», — заявила она.

Позже Лейбман объяснила, что не подразумевала секс, говоря о «ночи с Волочковой».

«Речь шла только об эскорт-услугах, которые Настя оказывала многим моим знакомым мужчинам. Под словосочетанием "эскорт-услуги" я подразумевала модную тенденцию, когда богатые люди приглашают звезду провести время за деньги — сходить в театр, в ресторан, на рыбалку. Они просто покупают себе красивое сопровождение», — пояснила она.

Кого еще из звезд подозревали в оказании эскорт-услуг

Упомянутый выше список «самых дорогих эскортниц» России тогда возглавили украинская модель Ксения Бурда, дизайнер Анна Чибисова и участница проекта «Танцы» на ТНТ Ксения Воробьева — их услуги оценивались в $15 тыс.

Также в этот список вошли экс-участниц реалити-шоу «Каникулы в Мексике» Нита Кузьмина ($12 тыс.), бывшая девушка исполнителя Егора Крида Диана Мелисон ($8 тыс.), певица Диана Иваницкая ($6 тыс.) и модель Анна Аксюк ($4 тыс.), передавал Rambler.

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