Составлен список звезд, сделавших пластическую операцию

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Виктория Боня

Российские звезды в погоне за молодостью идут на крайние меры, в том числе на хирургическое вмешательство. Какие селебрити сделали пластическую операцию и сколько отдали за маскировку признаков старения?

Какие операции делала Надежда Бабкина

73-летняя народная артистка России Надежда Бабкина открыто несколько раз говорила, что пластические операции необходимо делать, если уходовые процедуры не помогают сохранять красоту.

«Весь Запад стоит на пластике, а у нас просто какое-то дикое общество. Обязательно надо по этому поводу судить-рядить! Да, существуют определенные риски. Но, во-первых, кто не рискует, тот не пьет шампанское, а, во-вторых, чтобы риск был минимальным, надо обращаться сразу к профессионалам, у которых за плечами огромный опыт», — говорила Бабкина в интервью KP.RU.

Пластический хирург Мария Ситникова предположила, что Бабкиной делали круговую подтяжку. По словам врача, стоимость подобной процедуры начинается от 400 тысяч рублей.

«Круговая подтяжка лица — это перемещение тканей. Во время операции производится ушивание мышечного слоя лица, перераспределение и удаление растянутой кожи. Один из явных возрастных признаков — дряблая кожа на нижней трети лица. Подтяжка лица избавляет от этих изменений», — отметила Ситникова в беседе с порталом «Страсти».

По словам хирурга, также певица могла перенести верхнюю и нижнюю блефаропластику, за которую заплатила около 150 тысяч рублей. Ситникова также допустила, что Бабкина решилась и на платизмопластику, благодаря чему может похвастаться подтянутой шеей и четким овалом лица.

Telegram-канал «Светские хроники» 21 января опубликовал фотографию артистки, отметив, что она «молодеет с каждым днем». Однако поклонники были более сдержанны в оценках внешности певицы.

«Сбежала из музея восковых фигур», «Прямая дорога в музей мадам Тюссо», — пишут в комментариях.

Однако некоторые пользователи попытались образумить критиков.

«Все в комментах молодые и считают, что старость их не коснётся», — отметила пользовательница.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Надежда Бабкина

Сколько стоили операции Аллы Пугачевой

Пластический хирург Виктория Блинова рассказывала, что народная артистка СССР Алла Пугачева потратила на пластические операции целое состояние. По ее словам, Примадонна не поскупилась на омолаживающие операции, в том числе подтяжки.

«Скорее всего, ей был выполнен полный комплекс омолаживающих операций на лице. Однозначно была произведена SMAS-подтяжка лица и шеи. 100% работали с верхней третью лица и средней зоной, провели блефаропластику (подтяжка и изменение формы век. — NEWS.ru)», — предположила врач в разговоре с MK.RU.

Блинова отметила, что Примадонна ведет не совсем здоровый образ жизни. Алкоголь и курение оказывают влияние на состояние кожи лица, отмечала врач.

До отъезда Пугачевой в Израиль было известно о ряде других хирургических вмешательств. Например, в начале 1990-х во время романа с музыкантом Сергеем Челобановым Примадонна решилась на липосакцию подбородка в Швейцарии.

Что известно о пластической операции Виктории Бони

Осенью 2023 года блогер и телеведущая Виктория Боня появилась на публике и продемонстрировала результат пластической операции на лице, которую сделала у звездного хирурга Чиа Чи Као. Конечная стоимость коррекции формы глаз составила $215 тысяч.

Боня хотела продать на аукционе свои свежие фотографии после пластики, а после создала закрытый Telegram-канал, где планировала опубликовать снимки лица после периода реабилитации. Приглашение в группу можно было получить, заплатив 1300 рублей. Из-за того, что купить подписку согласились лишь 200 человек, от этой идеи блогер отказалась.

После операции на звезду обрушилась волна хейта. Боня плакала из-за того, что и подписчики, и Telegram-каналы критикуют ее обновленную внешность.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Виктория Боня

Зачем Филипп Киркоров делал пластическую операцию

В 2022 году поп-король рассказал Super.ru о своих пластических операциях, заявив, что у него есть собственный пластический хирург. Когда певец общался с журналистами, рядом с ним стоял хирург Тимур Хайдаров.

«Самое яркое, что произошло за последнее время, — моя неземная красота, созданная этими ручками. У каждого свой диетолог, психолог, а у меня собственный пластический хирург. Он всегда со мной, он — мой бог, он — моя молодость и вечная красота», — сказал Киркоров.

В недавнем интервью блогеру Эльдару Джарахову Киркоров рассказал, что лег под нож из-за недовольства телом. По словам звезды, во время стрессов и съемок ел много бутербродов и «наел лишнего жиру». По словам поп-короля, Хайдаров избавил его от 30 литров жира и сделал ему коррекцию фигуры.

«Никаких имплантов на мне нет, ничего нет. У меня всегда была очень аппетитная задница. У меня всегда была грудь раскачанная, плечи. Просто это все заплыло жиром», — объяснил певец.

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