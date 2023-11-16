Составлен список знаменитостей, потерявших миллионы на криптовалюте Baza: Режиссер Марюс Вайсберг прогорел на криптовалюте

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Марюс Вайсберг

Российский кинорежиссер Марюс Вайсберг обратился в полицию после того как отдал большую сумму криптоинвестору и не увидел ни прибыли, ни своих денег. Что известно об этом деле, кто еще из знаменитостей прогорел на криптовалюте, почему инвестиции в крипту так рискованны?

Что случилось с Марюсом Вайсбергом

Вайсберг написал заявление в полицию после того как отдал $100 тыс. (почти 9 млн рублей по текущему курсу) криптоинвестору Григорию Музуляну. Заявление поступило 15 ноября.

Как пояснил Марюс Вайсберг, год назад он отдал деньги «в рост» под 7% годовых — и в результате не увидел ни прибылей, ни самих денег. Деньги он отдал бизнес-партнеру актера Павла Деревянко, на которого также заявили в полицию, обвинив в мошенничестве из-за потерь криптокомпании «Бии Соул».

Как компания Деревянко связана с криптовалютой

Популярный актер современных российских фильмов и сериалов Павел Деревянко в конце 2021 года вложил в криптовалютный бизнес около миллиона рублей. После первых успехов он заключил соглашение о сотрудничестве с криптобизнесменом Григорием Музуляном — участвовал в привлечении инвестиций от сторонних лиц через свою фирму, и в итоге в июле 2023 года столкнулся с иском на 45 млн рублей от своего бизнес-партнера. Сам Деревянко заверяет, что мошенник не он, а обманувшие его бизнес-партнеры — Григорий и гендиректор компании «Бии Соул» Гаяне Музулян.

Baza указывает, что актер успел вовлечь в криптобизнес с Музуляном своего коллегу Артема Ткаченко, который отдал «в рост» под 10% в месяц 10 биткоинов и еще 2 млн рублей. Ткаченко столкнулся с блокировкой своего аккаунта и заморозкой средств на нем.

Между тем сам Григорий Музулян заявил RT, что продолжает выплачивать долги инвесторам компании «Бии Соул» и считает, что Деревянко пытается переложить на него ответственность за проблемы криптовалютного рынка.

Что говорит Деревянко про обвинения в мошенничестве

Деревянко подал в суд на бывших партнеров по криптобизнесу после того, как его обвинили в мошенничестве. Артист считает, что это «его одурачили». Деревянко также назвал своих партнеров мошенниками, а себя — потерпевшей стороной.

Нет, эти люди сами мошенники. Я уже подал на них в суд, идет следствие. Одурачен я, а не они. Они меня одурачили«, — высказался актер.

Его адвокат Александр Аронов в беседе с изданием также отметил, что Деревянко никого не обманывал. Юрист подтвердил, что было возбуждено уголовное дело после заявления актера. Он уточнил, что следствие еще не окончено, но в отношении самого артиста дело не заведено, так как поданные гражданские иски «основаны на противоправном поведении истцов».

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Павел Деревянко

Кто из звезд прогорел на криптовалюте

Несколько известных российских актеров и представителей шоу-бизнеса также прогорели на криптовалюте. Среди них — звезда сериала «Сваты» и актриса многочисленных телевизионных и театральных постановок Людмила Артемьева. Весной она рассказала, что в 2022 году ее настигли финансовые проблемы, и попытавшись решить их с помощью криптовалюты, она «потеряла все».

Ранее, в 2019 году прогорел на криптовалюте российский певец Александр Фадеев, известный как Данко: он «вложил последние деньги» и потратил 5 млн рублей на сервера для майнинга биткоинов, однако потом, по заверению партнера артиста, оборудование украли.

Участник шоу «Дом-2» Сергей Захарьяш в 2018 году тоже пострадал при попытке подзаработать на криптовалютах, которыми сильно увлекся еще на передаче. Он смог вложиться в биткоин на начальном этапе его роста, пустив на это все свои сбережения, однако потом «ушел в минус», потеряв все вложенные средства. Тем не менее даже вернувшись в шоу после криптовалютного провала, Сергей продолжил заниматься трейдингом.

Крупные денежные потери криптовалюта принесла певцу и бизнесмену Алексу Малиновскому, который создал криптовалютную организацию CrowdWiz — но в 2021 году Центробанк РФ внес ее в список компаний с признаками финансовой пирамиды, и Малиновский уехал за границу. Сумма ущерба, нанесенная компанией, оценивается в $50 млн.

Чем опасен рынок криптовалюты

Криптовалюты являются цифровыми активами, которые существуют в рамках сети блокчейн, которая отслеживает их перемещение и защищает от несанкционированных операций. Эксперты в области инвестиций с сайта Motley Fool выделяют ключевые риски при инвестициях в криптовалюты.

Прежде всего это очень высокая волатильность — как и «аналоговые» валюты и другие ценные бумаги, криптовалюты могут менять свою стоимость, однако способны делать это гораздо быстрее. Так, 19 июня 2011 года набирающий популярность биткоин после хакерского взлома потерял 99% своей стоимости — с $32 упав до 1 цента. Провалы повторились в августе 2012 года (-56%), апреле и декабре 2013 (-83% и −50%), в 2018 году (-84%), в марте 2020 года с началом пандемии (-50%), а потом в мае 2021 года (-53% стоимости). Еще одной проблемой криптовалютных инвестиций является сложность определения их реальной стоимости.

В 2021 году глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что вкладывание средств в криптоактивы является самой опасной стратегией для инвестирования.

«Самая опасная из всех стратегий, конечно, — спекулятивные криптоактивы. Цена очень волатильна, потери могут быть просто колоссальными. Центральный банк никогда не дает советов, куда нужно инвестировать, но в этом конкретном случае — вот сюда точно не нужно», — сказала она.

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