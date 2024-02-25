Составлен список уехавших звезд, которые продолжают зарабатывать в России

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Константин Меладзе

Уехавший из России композитор и продюсер Константин Меладзе продолжает зарабатывать в РФ, пишут СМИ. Кто еще из покинувших страну артистов имеет заработки на россиянах?

Как Меладзе продолжает зарабатывать в России

NEWS.ru сообщал, доходы артисту приносит лейбл «Меладзе мьюзик». В 2023 году его выручка составила 19 млн рублей.

«Уехавший из России Константин Меладзе продолжает зарабатывать в России: его лейбл „Меладзе мьюзик“ принёс 19 млн рублей за прошлый год. Доходы музыкальной компании продюсера выросли на 2,7 млн рублей за 2023 год по сравнению с 2022-м», — говорится в публикации.

В лейбле «Меладзе мьюзик» значится группа «ВИА Гра» и два музыкальных исполнителя — Валерий Меладзе и Вера Брежнева, которые перестали выступать в России. Предполагается, что лейбл приносит продюсеру деньги за счет российских стриминговых площадок. В качестве примера приводится размещенная на таких платформах композиция Софьи Тарасовой и Константина Меладзе «Почему я?»

Сейчас продюсер проживает в Италии. Ранее сообщалось, что Константин Меладзе резко поднял цену на свою виллу в Крыму, которая стала продаваться за 396 млн рублей. Особняк расположен в охраняемом коттеджном поселке.

Как зарабатывает в России Незлобин

Комик Александр Незлобин продолжает сдавать свою квартиру в Пресненском районе Москвы. Речь идет о двухкомнатном жилье у Патриарших прудов.

NEWS.ru сообщал, что юморист не стал избавляться от «одного довольно выгодного актива» — 75-метровой двухкомнатной квартиры на улице Спиридоновка в Пресненском районе столицы. Арендаторов удалось найти в момент отъезда, эти же люди проживают там до сих пор.

Подобные квартиры в Москве сдаются в среднем по 250 тыс. рублей в месяц, отмечает источник. За два года уехавший артист мог заработать не менее 5 млн рублей.

В декабре 2023 года сообщалось, что Незлобин продал свою квартиру в центре Москвы. По данным Telegram-канала SHOT, сделка состоялась в конце октября, а новым владельцем жилья стал некий предприниматель по имени Юрий. Уточнялось, что артист избавился от двухкомнатной квартиры площадью 54 квадратных метра в Каретном Ряду. Согласно оценке источника, такие квартиры в Тверском районе в среднем стоят 43 млн рублей. Дом был построен по специальному проекту для сотрудников Большого театра.

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press Александр Незлобин

Как продолжает зарабатывать в России Пугачева

Саунд-продюсер певицы Аллы Пугачевой Анатолий Лопатин сообщил, что артистка выпускает новый альбом. Сборник будет состоять из live-версий композиций, исполненных в Кремле в 2019 году. По словам продюсера, альбом будет доступен на всех стриминговых платформах. Премьера состоится 1 марта.

Telegram-канал «Небожена» предположил, что выход альбома связан с финансовыми трудностями в семье артистки. До этого Telegram-канал «НЕОПРА, БЛИН!» отметил, что пластинка станет «третьей волной» заработка с юбилейного шоу Пугачевой.

«Если бабушке пришлось снова выйти на работу с пенсии, значит, не все хорошо у этого семейства. Жизнь в Лондоне дорогая, приходится крутиться», — отмечается в публикации «Небожены».

Как продолжает зарабатывать в России певец Артик

Певец Артем Умрихин, более известный как Артик, покинул Россию после начала специальной военной операции. Вместе с семьей музыкант обосновался в Дубае. Как сообщает издание Starhit, возвращаться в Москву артист пока не планирует.

«После отъезда Артик почти полностью пропал из поля зрения поклонников и СМИ. При этом артист утверждал, что не опустил руки и не закрыл свои проекты, а продолжил раскручивать бренд группы Artik & Asti, хотя ситуация на рынке сейчас не самая простая. Но даже при всех сложностях у коллектива вышли альбомы, появились клипы уже с новой солисткой Севилью Велиевой», — пишет СМИ.

По данным журналистов, Артик продолжает зарабатывать в РФ через продюсирование Севиль, которая регулярно появляется на российских площадках под брендом Artik&Asti. За выступление в столичных клубах она зарабатывает 4 миллиона рублей, а на мероприятиях за границей — от 6 миллионов рублей.

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