Составлен список стран, где выступит «Би-2» после депортации в Израиль

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Лева «Би-2»

Музыкантов рок-группы «Би-2» депортировали в Израиль, утром 1 февраля журналисты заметили их в аэропорту Тель-Авива. В каких странах коллектив планирует выступить в ближайшее время, есть ли в этом списке Россия?

Где пройдут концерты «Би-2»

Согласно информации на официальном сайте группы, у «Би-2» запланированы концерты в разных странах на февраль, весну и лето. Так, сейчас билеты можно приобрести на выступление в Дубае (ОАЭ) в концертном зале The Agenda, которое назначено на 17 февраля.

В первый месяц весны музыканты намерены дать концерты в Вильнюсе (15 марта, Литва, Avia Solutions Group Arena), Варшаве (16 марта, Польша, COS Torwar), Дублине (22 марта, Ирландия, The TLT) и Лондоне (24 марта, Англия, Troxy). На апрель запланированы выступления в турецком Кемере — с 24 по 28 число в MARTI Myra.

Летом «Би-2» должны дать шоу в Риге (15 июня, Латвия, Wondersala) и Конаеве (с 23 по 25 августа, Казахстан, Песчаная коса).

Будут ли концерты «Би-2» в России

На сайте группы указан ряд концертов «Би-2» в российских городах, однако напротив всех выступлений указано, что они «перенесены». Так, рок-коллектив должен был посетить Петербург, Астрахань, Чебоксары, Казань, Пермь, Уфу, Ярославль, Самару и Москву.

После депортации в Израиль солист «Би-2» Егор Бортник (Лева, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заявил, что в России он жить не планирует. На настоящий момент неизвестно, выступит ли группа когда-нибудь еще в РФ.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press «Би-2»

Что известно о депортации «Би-2» в Израиль

Решение о депортации всех участников «Би-2» в Израиль было принято утром 31 января после совещания в МИД Таиланда, сообщил РБК организатор концертов группы Максим Волков. Перед этим сторона защиты занималась тем, чтобы музыкантов с российскими паспортами не направили в РФ и власти страны «не смогли помешать в последний момент».

«Содержались они с пристрастием. Да, это стандартная процедура, но в этой стандартной процедуре есть нюансы: <...> можно поместить людей в закрытую камеру, можно — в открытую, можно — в камеру, где 80 человек, можно — где 10. <...> Мы везде слышали, что звонят из российского консульства и интересуются делом с точки зрения контроля, а не с точки зрения как-то [попытаться его] завершить», — заявил Волков.

По его словам, почти сразу после задержания участников группы в Таиланде на связь с представителями музыкального коллектива вышли консулы Израиля и Австралии. В то же время Волков утверждает, что представитель РФ «не сделал ни одного шага». При этом 30 января в Telegram-канале «Би-2» было опубликовано сообщение, в котором отмечалось, что музыканты сами отказались от общения с российским консулом.

Всех участников «Би-2», арестованных в Таиланде, депортировали в Израиль вечером 31 января, сообщали СМИ. Как уточнялось, об этом договорился израильский консул. Таиланд покинули барабанщик, два гитариста, клавишник и аранжировщик группы. Кроме того, о депортации в Израиль удалось договориться и для Шуры (Александр Уман).

Ранее сообщалось, что Лева уже находится в Израиле.

За что задержали участников «Би-2»

25 января Леву и Шуру арестовали вместе с остальными музыкантами группы и отправили в центр задержания миграционной полиции Пхукета сразу после освобождения из зала суда.

«Представители музыкантов заявили, что всех задержали и посадили за решетку после концерта 25 января. Причина — некорректно оформленные документы. 26-го числа состоялся суд, на котором служители тайской Фемиды решили оштрафовать артистов на $95. Эту сумму тут же выплатили, но на выходе из здания „Би-2“ вновь задержали», — писал Mash 28 января.

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