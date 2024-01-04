Звездные пары стремятся поддерживать имидж идеальных семей, однако иногда отношения завершаются не просто расставанием, но и чередой скандалов. Какие российские селебрити не смогли мирно развестись в 2023 году?
Почему Гуф развелся с Юлией Королёвой
Брак дал трещину весной, когда у артиста случился наркотический срыв во время отпуска в Турции, писал StarHit. В апреле Гуф (Алексей Долматов) объявил, что подал на развод с моделью Юлией Королёвой. Сначала пара смогла помириться и выкладывала в мае снимки с фотосесии в честь первого дня рождения дочери Тины.
Через пару месяцев в семье случился новый кризис. Уже в июле Королёва заявила, что подала документы на расторжение брака.
«Я подаю на развод. Теперь ты точно всё потерял. Никогда не попадайся мне на глаза», — написала возлюбленная рэпера в своих социальных сетях.
Вести бракоразводный процесс Гуф доверил звездному адвокату Сергею Жорину. Как писал юрист в своем Telegram-канале, процесс проходил «тихо, спокойно и в обстановке взаимного уважения». Правда, в последнем интервью Гуф назвал бывшую жену фальшивой и «зацикленной на лаве» (деньгах).
«Не любила она меня, никогда в жизни, абсолютно. Обратите внимание на ее фотки — она улыбается только за границей. <...> Если это в Москве, у меня дома, там везде грусть на лице. <...> Не хочу [...] (оскорблять. — NEWS.ru) свою бывшую жену, тем более мать своего второго ребенка», — рассказал Гуф в шоу «Алена, блин».
Почему Денис Матросов не видится с сыном
В 2023 году актер Денис Матросов развелся третьей женой Ольгой, в браке с которой растил сына Федора. СМИ писали, что процесс сопровождался претензиями с обеих сторон, однако инициатором расставания была супруга артиста, признавался он.
Жена Матросова требовала определить место жительства сына с ней и установить размер алиментов от актера. На первой беседе между сторонами адвокат актера выдвинул встречные требования, касающиеся общения с ребенком, передавала KP.RU.
25 января суд удовлетворил требования Ольги и официально расторг брак. Кроме того, с Матросова взыскали алименты. Поскольку у актера есть старший сын от Марии Куликовой, по закону на двоих детей он должен платить 33,3% своих доходов.
«Да, мы развелись, суд определил место жительства Феди с мамой и порядок моего общения с ребенком. Он довольно стандартный: выходные плюс иногда будние дни. С Федей мы постоянно на связи, главное, чтоб расставание родителей не отразилось на наших с ним отношениях. Единственный минус, что бывшая супруга живет в другом городе», — отмечал Матросов.
Правда ли, что Ярослав Бойко развелся
В январе 2023 года 53-летний актер Ярослав Бойко подал на развод с хореографом Рамуной Ходоркайте, в браке с которой прожил 23 года. СМИ несколько раз сообщали о трещинах в отношениях четы: то писали о возможном романе артиста с коллегой Марией Порошиной, то вспоминали о связи с Евгенией Добровольской, от которой у звезды родился внебрачный сын Ян, писал thevoicemag.ru .
«Ничего интересного, просто закончились отношения, поэтому мы разводимся. В жизни так бывает. Остаемся друзьями, все хорошо»., — сказал Бойко в разговоре со StarHit.
Расставание прошло без публичных скандалов и склок. Пара публично не делила имущество и детей: у четы есть взрослый сын Максим и дочь Эмилия.
«Семейные отношения не сложились, фактически брачные отношения прекращены», — указывалось в заявлении Бойко.
Развод Анастасии Стоцкой
В 2019 году артистка рассталась с супругом бизнесменом Сергеем Абгаряном, однако долго не обнародовала эту информацию. При этом официальный развод случился лишь в марте 2023 года.
По данным StarHit, Абгарян официально подал на развод со Стоцкой лишь в феврале 2023 года. Расставание обошлось без дележки имущества и публичных выяснений отношений — развод проходил в мировом суде.
«Развод — больная тема для всех, в том числе для детей. Это моя личная история. Я смогла об этом говорить, когда все отболело и отлегло», — объясняла Стоцкая.
Певица отмечала, что ее сердце не свободно, а «занято хорошим мужчиной». По слухам, сейчас Стоцкая встречается с коллегой по мюзиклу «Шахматы» Александром Казьминым, писал «ВокругТВ».
Читайте также:
Рехабы, свадьба под таблетками, ссоры с сыном: что сказал Гуф «Алене, блин»
Три развода, четверо детей, смерть мамы: как живет актер Денис Матросов
«Забыть ту боль я не в силах»: составлен список звезд, простивших измену