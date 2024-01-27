Составлен список российских артистов, которых выгоняют из-за границы Моргенштерн, Галкин и «Би-2» столкнулись с проблемами за границей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Сразу несколько российских артистов столкнулись с трудностями при попытке провести выступления за рубежом, соответствующий список составили в NEWS.ru. В него попали рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и группа «Би-2» (Егор Бортник внесен Минюстом РФ в список иноагентов) — их могут выдворить из-за границы за нарушения миграционного законодательства и по ряду других причин.

Так, Моргенштерну запретили въезжать в ОАЭ. По информации Telegram-канала Mash, причиной стали пьяные вечеринки рэпера и нарушение антиковидных мер. Согласно данным канала, местная полиция неоднократно предупреждала артиста о последствиях.

Галкин не смог провести мероприятие на индонезийском Бали, которое было запланировано на 27 января. Он прибыл на остров из Вены, однако его выдворили из страны без объяснения причин. При этом сам шоумен утверждает, что власти Индонезии удовлетворили российскую просьбу.

24 января группа «Би-2» выступила на таиландском острове Пхукет. Сразу после мероприятия участников арестовали и доставили в полицию. Позднее стало известно, что артистов перевезут в Бангкок для последующей депортации. Как сообщил Mash, арест запрашивало российское генконсульство из-за критики СВО, однако впоследствии выяснилось, что причиной стало нарушение визового режима.