Составлен список поступков Пугачевой, за которые ее могут простить в России

Фото: Игорь Михалев/РИА Новости

Алла Пугачева

15 апреля народная артистка СССР Алла Пугачева отметила свое 75-летие. Как певице удалось завоевать статус Примадонны, за какие поступки россияне могут простить ей колкие высказывания в адрес РФ?

Что Пугачева сделала для эстрады

Певица Манижа считает, что Примадонна «не пыталась быть кем-то», а «всегда является собой». Молодая звезда назвала советскую артистку примером силы и «маяком, который светит».

В советской эстрадной культуре, по мнению Манижи, Пугачева была сравнима с тайфуном. По ее словам, артистка своей «неправильностью» изменила ход истории эстрады и дала почву для развития и становления отечественной поп-музыки.

«Неправильная. Что значит неправильная? Все честное, все такое, как есть. Это некомфортное, потому что настоящее. И вот это появилось на сцене: смеющееся, разводящее руки, не пытающееся быть в идеальной худосочной форме, а настоящее. Красивая женщина выходит на сцену, и в ней, как в зеркале души, узнают себя миллионы-миллионы женщин», — объяснила артистка в документальном фильме Ксении Собчак о Пугачевой.

Талант Примадонны работать с публикой признавал и продюсер Иосиф Пригожин. В разговоре с NEWS.ru он назвал Пугачеву гениальным пиарщиком и маркетологом.

«Она совершенно точно красиво существовала, умела выбирать репертуар, знала, как общаться с аудиторией. У нее все песни от первого лица, всегда выступала адресно. В определенные периоды времени всегда оказывалась в нужном месте в нужное время. Это определило ее прошлое, настоящее. Про будущее не знаю», — считает Пригожин.

Фото: Юрий Сомов/РИА Новости Алла Пугачева

Зачем Пугачева ездила в Чернобыль

26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС вблизи города Припяти произошла крупнейшая за всю историю атомной энергетики авария. После катастрофы Пугачева была одним из инициаторов проведения благотворительного концерта «Счет 904» в СК «Олимпийский» в Москве.

Собранные средства направили на помощь пострадавшим в результате ЧС и ликвидаторам. Через несколько месяцев по просьбам ликвидаторов Примадонна отправилась с концертом в поселок Зеленый Мыс под Припятью, расположенный недалеко от места взрыва.

Ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС Николай Татаров рассказал в документальном фильме Собчак, что присутствовал на концерте артистки. По его словам, Пугачева не нравилась ему, однако, когда мужчина впервые увидел ее, проникся уважением.

«Мне она не нравилась как певица. Мне запомнился момент: навес качается на ветру, народ там возбужденный, орут, хлопают. Она на них указала и говорит: „Эй вы там, наверху! Начальнику ЧАЭС скажу!“ От этого народ вообще в восторге был. После этого я стал ее уважать», — поделился воспоминаниями Татаров.

Его коллега Любовь Алмаева считает, что артистка приезжала вместе с Владимиром Кузьминым, чтобы поднять моральных дух. По ее мнению, выступления звезды помогали ликвидаторам ощущать связь с окружающим миром.

В то же время концертный директор Сергей Лавров рассказал, что Пугачева дала концерт под Припятью для ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС за деньги. Продюсер считает, что у Примадонны никогда не было гражданской, патриотической позиции и она все всегда делала ради выгоды.

«У Пугачевой никогда не было никакой гражданской позиции. Ее гражданская позиция выражалась за то количество денег, которые ей заплатили. Заплатили ей за Ельцина, она поддержала Ельцина (в 1996 году. — NEWS.ru). Потом дали ей [денег] за Прохорова, она пошла к Прохорову (Пугачева была его доверенным лицом на выборах 2012 года. — NEWS.ru), все помнят передачу у Соловьева, где она поскандалила с Жириновским», — рассказал Лавров.

Когда Пугачева обращалась к россиянам в новогоднюю ночь

В 1994 году жители страны увидели в новогоднюю ночь обращение Примадонны вместо президента Бориса Ельцина. В тот день федеральные войска и спецслужбы начали штурм столицы Чечни Грозного. Он продолжался с 31 декабря 1994-го по 6 марта 1995 года.

Артистка призывала проводить 1994 год и попрощаться «с его ошибками, его проблемами». В эфире она признала, что тогда были «нелегкие новые времена», к которым «по большей части [мы] не готовы», и она в том числе.

«Еще неизвестно, какие проблемы несет нам новый год. Если что-то было у вас хорошее в старом году, возьмите это с собой. Было что-то плохое, не тащите это в новый год», — наставляла певица.

В декабре 2023 года группа инициативных россиян разместила на портале change.org петицию, в которой попросила Примадонну записать новогоднее обращение и выложить его в открытые источники.

В эту же ночь проходил штурм Грозного федеральными войсками.

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