Составлен список «криминальных» ухажеров солистки «Тату» Юлии Волковой Четверо экс-партнеров солистки группы «Тату» оказались связаны с криминалом

Как минимум четверо мужчин, состоявших в союзе с солисткой группы «Тату» Юлией Волковой, вращались в криминальной среде или имели проблемы с законом, выяснил в своем обзоре NEWS.ru. Самым громким скандалом в связи с этим стало нападение на Волкову в Турции. В 2019 году «вор в законе» Григорий Заранди сломал девушке челюсть в трех местах после того, как она объявила ему о расставании.

Первый известный ухажер Волковой Павел Сидоров, от которого она родила дочь Викторию, тоже вращался в криминальных кругах. Об этом певица рассказывала в интервью телеведущей Ксении Собчак. В 2003 году Волкова возила Сидорова с собой в США, где ему организовали встречу с актером Жан-Клодом ван Даммом.

Другой избранник Волковой Владислав Голдман в 2014 году отправился в колонию за аферы с недвижимостью. Отец второго ребенка певицы Парвиз Ясинов с 2011 по 2012 годы был подозреваемым в деле о заказном покушении на убийство.

Ранее сообщалось, что напавший на Волкову Григорий Заранди известен в криминальном мире под кличкой Гия Гальский. Певица рассказывала, что он требовал от нее отказаться от общения с друзьями, а после настоял на переезде в Турцию. Приехать в Россию Заранди не может из-за своего криминального статуса.