Составлен список «голых» скандалов со Шнуровым, который высмеял Ивлееву

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Сергей Шнуров и Анастасия Ивлеева

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил саркастичную песню «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой. Какие сандальные ситуации с обнажением устраивал сам музыкант?

Почему Шнуров показал пенис во время интервью

В 2003 году группа «Ленинград» приехала с концертом в Донецк. Перед выступлением прямо в номере гостиницы «Дружба», где остановились участники музыкального коллектива, прошла пресс-конференция с участием местной телекомпании и Шнурова.

Во время общения с журналистом лидер «Ленинграда» практически все время лежал на кровати и курил, периодически разговаривая с другими членами своей команды. В какой-то момент Шнуров заявил интервьюеру, что их беседа идет не так, как ему бы хотелось.

«Мне кажется, интервью не складывается», — сказал музыкант, после чего полностью обнажился.

Зачем Шнуров и «Ленинград» разделись на концерте в Нюрнберге

На концерте в немецком Нюрнберге, который состоялся 26 июля 2002 года, вся группа «Ленинград» выступила полностью голой. Тогда Шнуров объяснил, что за время турне по Германии у участников коллектива почти закончилась чистая сменная одежда. В связи с этим было принято решение выступать обнаженными, чтобы после концерта была возможность одеться в чистое.

Также Шнуров упомянул, что перед «Ленинградом» в этом зале выступала культовая панк-группа «Гражданская оборона». По словам музыканта, из-за коллектива Егора Летова в помещении было очень жарко.

«В зале стояла невыносимая, адская жара, оттуда вываливался пар, потому что перед нами выступала „Гражданская оборона“. Я сказал: „Ребята, мы идем выступать голыми, иначе мы поедем домой грязными“. Выбор был простой и очень практичный», — объяснил Шнуров.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Сергей Шнуров

Почему Шнуров помочился на «Нашествии»

В 2005 году «Ленинград» выступал на одном из популярнейших рок-фестивалей России «Нашествие». В ходе концерта коллектив исполнил как полюбившиеся фанатам хиты, так и саундтреки к криминальному фильму «Бумер», к которому Шнуров написал музыку.

Перед выступлением лидер «Ленинграда» попал в объективы фотокамер журналистов, когда решил справить нужду прямо за кулисами.

«Обильно помочившись перед объективами фотокоров с подмостков в закулисную артистическую зону, к выполнению своей фестивальной миссии приступил Сергей Шнуров», — писал «Коммерсант».

Сам Шнуров этот эпизод никак не прокомментировал.

«Голое» выступление на Kubana

В 2010 году Шнуров выступал не с «Ленинградом», который он на время распустил, а со своим новым проектом — группой «Рубль». Коллектив состоял из на тот момент экс-участников «Ленинграда» и выступал в стиле гаражного рока.

Новая группа Шнурова стала одним из участников рок-фестиваля Kubana. Во время своего выступления музыканты вышли на сцену полностью голыми, как и восемью годами ранее в Нюрнберге.

Шнуров не объяснял, почему группа решила выступать в обнаженном виде. Фанаты рокера предположили, что это могло быть отсылкой к одному из главных хитов «Рубля», текст которого можно интерпретировать как «я играю на гитаре в самом лучшем костюме».

Согласно архивным данным сервисов погоды, в Краснодарском крае 13 августа 2010 года было +37 градусов.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Сергей Шнуров

Зачем Шнуров раздел себя и Алису Вокс

В 2014 году «Ленинград» давал два подряд концерта в столичном клубе «Известия Hall» — 5 и 6 июня. В ходе первого выступления вокалистка группы Алиса Вокс полностью разделась во время исполнения песни «Любит наш народ». На следующий день перед публикой уже обнажился сам Шнуров.

Лидер «Ленинграда» объяснил, что таким образом группа протестовала против закона о запрете нецензурной лексики со сцены.

«Я не знаю, как дальше сложится жизнь. Может, мы больше и не встретимся. Запомните меня голым», — сказал Шнуров во время концерта, после чего спустил с себя брюки и продолжил выступление.

Вдохновился ли рэпер VACIO поступком Шнурова

В 2016 году лидер «Ленинграда» опубликовал на своей странице в социальной сети откровенное фото. На снимке Шнуров сидит полностью обнаженным, а гениталии прикрывает лишь носок. Спустя непродолжительное время музыкант удалил скандальное фото.

В аналогичном образе на «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой пришел рэпер VACIO (настоящее имя — Николай Васильев), который получил 15 суток ареста после мероприятия. Как объяснил сам молодой человек, вдохновением для такого «костюма» послужил не Шнуров, а американская рок-группа Red Hot Chili Peppers.

«Васильев признал, что вдохновлялся выходками группы Red Hot Chili Peppers, которые выступали в таком же „костюме“ в 90-х», — писал Telegram-канал SHOT.

Что сказал Шнуров о «голой» вечеринке Ивлеевой

Скандальное мероприятие, организованное Ивлеевой, состоялось 20 декабря в московском клубе «Мутабор». Группа «Ленинград» посвятила этому событию свою новую песню «Тюль». Название композиции является отсылкой к нарядам некоторых гостей вечеринки — на заставке песни присутствует совместное фото Ивлеевой и Филиппа Киркорова с мероприятия в прозрачных нарядах.

Поклонники группы сходятся во мнении, что посыл композиции — высмеять резонансную вечеринку Ивлеевой, подчеркнув неуместность проведения подобных мероприятий в настоящее время в стране.

«Сергей Владимирович снова „в повестке“ и „на материале“! Ситуация однозначная: коль смогли заработать, умнее и дальновиднее надо быть», — написал один из поклонников «Ленинграда» в комментариях к песне «Тюль» на YouTube-канале группы.

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