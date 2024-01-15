Составлен список друзей и врагов Анастасии Волочковой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Волочкова

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова за последние годы была неоднократно замечена в скандалах. С кем балерина, несмотря на удары по репутации, сумела сохранить дружбу, а с кем стала заклятыми врагами?

Как поссорились Джигурда и Волочкова

Ночью 14 января в Сети появилось видео, на котором вместе запечатлены танцующие Анастасия Волочкова и Никита Джигурда. В середине ролика артист падает перед балериной на колени, стягивает с нее штаны и целует в нижнее белье между ног. Волочкова при этом разводит руками и смотрит с улыбкой в камеру.

Утром балерина обвинила в сливе видео Джигурду и объявила, что тот ей больше не друг.

«Джигурда, позор тебе. За твой ничтожный поступок по отношению ко мне. И выложенное видео из моего дома гостеприимного. Какая низость с твоей стороны!» — возмутилась Волочкова.

Джигурда же не считает нужным извиняться перед Волочковой за поцелуи в трусы. В разговоре с NEWS.ru артист заявил, что не имеет отношения к публикации видео, а обвинения со стороны самой балерины он считает ошибочными и беспочвенными.

За что Волочкова обижена на Иксанова

Волочкова рассказывала NEWS.ru об одной из самых тяжелых ситуаций в своей жизни — 2003 год, когда ее уволили из Большого театра. По словам балерины, директор ГАБТ Анатолий Иксанов «заставил артистов балета подписать письмо» против нее, поскольку требовался «повод для увольнения».

«Он полностью лишил театр звезд, потому что ему было важно и выгодно управлять серой массой, людьми, которых он превратил в марионеток. <...> Многие выдающиеся артисты <...> не желали работать в таком кошмаре», — сказала Волочкова, когда Иксанов подал в отставку.

В 2020 году в эфире программы НТВ «Железные леди» Волочкова заявила, что служащих в Большом балерин вынуждают заниматься эскорт-услугами. Иксанов тогда отказался комментировать высказывания Волочковой.

«Я не комментирую бред и грязь», — сказал Иксанов.

Фото: Natalya Loginova/Global Look Press Анастасия Волочкова в Большом театре

За что Волочкова обижалась на Лазарева

29 ноября 2023 года за кулисами сцены церемонии вручения премии «Золотой граммофон» журналисты сняли на видео, как Волочкова подходит к певцу Сергею Лазареву с предложением сфотографироваться, однако тот отказывается, приносит свои извинения и уходит.

Позднее в Сети появился ролик, в котором балерина, комментируя произошедшее, матерится и посылает своих коллег. Танцовщица также рассказала о зависти со стороны артиста.

В начале декабря балерина призналась, что не держит обид на Лазарева. Она заявила, что не придала значения тому, что исполнитель отказался с ней сфотографироваться.

«Ну и что! Мы с ним во многих программах принимали участие. Сережа, я тебя люблю!» — призналась Волочкова, подчеркнув, что обожает творчество Лазарева и считает его грандиозным артистом.

Какие отношения у Волочковой и Собчак

Балерина в начале 2000-х была подругой журналистки Ксении Собчак, однако разлад в их отношения внес мужчина. Волочкова, как пишет KP.RU, «охмурила» миллионера Вячеслава Лейбмана, считавшегося женихом светской львицы. Впоследствии отношения с мужчиной не сложились ни у одной, ни у другой, однако дружбе настал конец.

Еще один конфликт между Собчак и Волочковой произошел после того, как журналистка побывала дома у танцовщицы в рамках своего YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!». После окончания съемок, по словам балерины, она обнаружила в своем доме скрытые камеры и микрофоны. Также танцовщица была возмущена тем, что Собчак якобы без разрешения зашла в спальню, где увидела фаллоимитатор.

Вскоре после заявления артистки Собчак отвергла информацию о скрытых камерах.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ксения Собчак

Как Прохор Шаляпин относится к Волочковой

Одним из преданных друзей Волочковой является певец Прохор Шаляпин. Он поддержал ее во время премьеры спектакля балерины «Одержимость», а также встретил вместе с ней Новый год.

На опубликованном видео звезды лежат на диване. Шаляпин хвалит стройные ноги Волочковой, ругаясь, что та мало ест.

Дружат ли Волочкова и Цискаридзе

Волочкова в беседе с NEWS.ru отмечала природный талант Николая Цискаридзе и говорила, что, в отличие от нее, он «родился в шпагате». Кроме того, балерина отмечала, что именно премьер поддержал ее в момент, когда остальные отвернулись.

В 2013 году сам танцовщик был вынужден покинуть Большой театр. По мнению Волочковой, это также стало результатом «внутренних интриг».

«Такая стыдоба и несправедливость — то, что происходило в Большом театре. Коля ушел с гордо поднятой головой. <...> В мире шоу-бизнеса и театральном остаться человеком при всех нападках, испытаниях и травле очень непросто, поверьте. Но Коле удается, и я ему за это благодарна», — рассказала балерина, отметив, что хотела бы видеть Цискаридзе директором главного театра страны.

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