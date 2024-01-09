Шнуров, «Тату»: составлен список артистов, которые раздевались на сцене

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сергей Шнуров

Депутат Госдумы Виталий Милонов подверг критике откровенное выступление лидера группы «Щенки» Максима Тесли. Кто из российских и зарубежных артистов раздевался прямо на сцене?

Что сказал Милонов о выступлении Тесли

Максим Тесли выступил на концерте «Щенков» в Петербурге в одном носке на половом органе — в таком же образе явился на «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой рэпер VACIO (настоящее имя — Николай Васильев), которого арестовали и вручили повестку в военкомат. Виталий Милонов в беседе с NEWS.ru раскритиковал поступок Тесли, отметив, что талантливому музыканту не нужно раздеваться на сцене.

«По настоящему талантливому певцу не нужно раздеваться, чтобы проявить себя. Этот музыкант — бездарное животное, которые может прославиться только таким способом», — сказал депутат.

После скандального выступления Тесли задержали сотрудники правоохранительных органов при попытке покинуть Россию.

Кто из российских артистов раздевался на сцене

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров несколько раз обнажался на сцене. В таком виде он выступал на концертах «Ленинграда» в Нюрнберге (2002 год), Москве (2014) и фестивале Kubana с группой «Рубль» (2010).

Солистка «Ленинграда» Алиса Вокс также выступила обнаженной. Произошло это на одном из вышеупомянутых концертов группы Шнурова в Москве в 2014 году.

Рок-певица Мара Кана обнажилась во время своего выступления на музыкальном фестивале «Нашествие» в 2004 года. Тогда во время исполнения одного из своих хитов она оголила грудь.

Актриса Александра Флоринская, известная по роли любовницы Саши Белого в культовом сериале «Бригада», однажды разделась во время спектакля «Мою жену зовут Морис». Произошло это в 2002 году.

Культовая поп-группа «Тату» запомнилась в том числе несколькими откровенными выступлениями в начале 2000-х. Так, на одном из концертов Юлия Волкова и Елена Катина вышли на сцену в мокрых прозрачных футболках без нижнего белья.

Кто из зарубежных артистов раздевался на сцене

Знаменитая рок-группа Red Hot Chili Peppers неоднократно выступала в образе, который примерили на себя VACIO и Тесли — с носками на половых органах. Концерты в таком виде стали традицией для музыкального коллектива.

Неоднократно обнажалась на сцене и популярная исполнительница Мадонна. К примеру, певица оголила грудь на своем концерте в Стамбуле в 2012 году.

Практически раздетой перед зрителями появлялась популярная артистка Майли Сайрус. В ходе своих скандальных выступлений она также использовала предметы из секс-шопов.

Актер Дэниэл Рэдклифф, известный всему миру по роли Гарри Поттера в экранизации книг Джоан Роулинг, однажды выступил на сцене полностью обнаженным. Это случилось в 2008 на сцене лондонского театра Gielgud Theatre в постановке Equus.

Звезда франшизы «Пираты Карибского моря» Орландо Блум также раздевался на сцене театра в Лондоне. В 2018 году актер обнажился перед публикой в спектакле «Киллер Джо».

Вдова лидера культовой группы Nirvana Курта Кобейна Кортни Лав разделась перед публикой на концерте в бразильском Сан-Паулу в 2011 году. При этом в 1999 году Лав пела топлес на концерте в бостонском театре.

Немецкая метал-группа Rammstein известна своими эпатажными песнями и живыми выступлениями. Музыканты не стеснялись обнажаться в клипах, а на концертах неоднократно имитировали половой акт и совершали другие провокационные действия.

«Крестный отец» панк-рока и гранжа Игги Поп часто выступал без одежды. Публика не один раз видела музыканта практически или полностью обнаженным. К примеру, это произошло на его концерте в парижской «Олимпии» на бульваре Капуцинок в 1977 году.

Звезда 2010-х Леди Гага разделась на сцене в 2013 году. Во время концерта в одном из лондонских клубов она сняла длинное белое платье и осталась перед зрителями практически полностью обнаженной.

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