Составлен список артистов из «клана Пугачевой», которых «отменяют» в РФ

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Алла Пугачева

Некоторые знаменитости, которые добились успеха не без помощи народной артистки СССР Аллы Пугачевой и вошли в ее «клан», столкнулись с отменой концертов в России. О ком именно идет речь?

Кто из артистов входил в «клан Пугачевой»

Концертный директор Сергей Лавров в интервью NEWS.ru сообщил, Алла Пугачева всегда была «номер один» в России, а ее мнение учитывали даже продюсеры телеканалов. По его словам, в «клан Пугачевой» в первую очередь входили члены ее семьи, в частности Кристина Орбакайте, бывшие возлюбленные Филипп Киркоров, Владимир Кузьмин, Сергей Челобанов и супруг Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

«Это друг Пугачевой Буйнов, Игорь Николаев с Наташей Королевой, это Валентин Юдашкин и его жена. Периодически туда [„Рождественские встречи“] звали Екатерину Шаврину, потому что Шаврина не конкурентка самой Примадонне, у нее народные песни. Также это был Боря Моисеев. Поначалу к Алле Борисовне звали пародиста Пескова, пока он ее не оскорбил, сделав ужасную пародию на Орбакайте», — перечислил Лавров.

К «клану Пугачевой» концертный директор также отнес ее друзей Валерия Леонтьева, продюсера «Аншлага» Александра Доцмана и звукорежиссера Александра Кальянова.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Александр Буйнов

Какие артисты из «клана Пугачевой» попали под «отмену»

Певица Кристина Орбакайте столкнулась с отменой концертов в России в 2024 году. Артистка планировала объездить несколько городов в марте, однако ее тур оказался под угрозой срыва. На настоящий момент выступления дочери Аллы Пугачевой отменены в Улан-Удэ, Красноярске и Иркутске.

Директор певицы Александр Качан находится в недоумении из-за аннулирования выступлений. Он напомнил, что артистку показывали на федеральных каналах в рамках новогодних программ.

По информации MK.RU, Алла Пугачева могла сыграть роль в «отмене» своего экс-супруга народного артиста России Филиппа Киркорова, который с декабря прошлого года не проводит шоу в РФ. Как сообщает издание, в российском шоу-бизнесе считают, что позитивные комментарии поп-короля о Примадонне стали одной из причин «бойкота», объявленного ему после участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.

Выступления в России также закрыты для супруга Аллы Пугачевой комика Максима Галкина, поскольку он внесен Минюстом РФ в список иноагентов и, согласно закону, не может выступать организатором публичных мероприятий. По тем же причинам концерты в РФ оказались под запретом для еще двух друзей Примадонны — певицы Земфиры (внесена Минюстом РФ в список инаогентов) и поэта-музыканта Бориса Гребенщикова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Дорога в Россию также закрыта латвийской певице Лайме Вайкуле после того, как она организовала концерт со сбором средств в поддержку Украины. Об этом ранее заявила зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Филипп Киркоров

Чем занимаются другие артисты из «клана Пугачевой»

На сегодняшний день певец Александр Буйнов редко появляется на ТВ и выступает на сцене. В ближайшее время он примет участие в двух сборных концертах «О чем поют 8 Марта» и «Смешите меня семеро» в Москве, однако сольных гастролей у артиста не запланировано.

Певец и композитор Игорь Николаев, несмотря на перенесенную операцию на сердце, вернулся на сцену. С февраля по апрель у него запланированы выступления в российских городах.

На настоящий момент двоих деятелей искусств из «клана Пугачевой» нет в живых. В сентябре 2022 года ушел из жизни заслуженный артист РФ Борис Моисеев, а в мае 2023 года скончался кутюрье Валентин Юдашкин.

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