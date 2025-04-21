Сосо Павлиашвили рассказал, сколько пирожных может съесть за раз Сосо Павлиашвили заявил, что за раз может съесть до четырех пирожных с кремом

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Сосо Павлиашвили

Певец Сосо Павлиашвили в интервью на RU.TV рассказал, что за раз может съесть три-четыре пирожных с заварным кремом. По его словам, этот десерт вдохновляет его на творчество.

Таких пирожных я могу съесть три-четыре за раз, если взять хороший и большой капучино <...>, тем более в хорошей компании. Так можно проводить время до самого утра, — поделился Павлиашвили.

Артист вспомнил, как со своим коллегой певцом Александром Шоуа общался подобным образом за столом около 18 часов. Павлиашвили подчеркнул, что благодаря «сладкому вдохновению» сейчас одновременно записывает три альбома в разных направлениях, среди них латиноамериканская музыка, шансон и рок-н-ролл.

Сосо Павлиашвили ранее заявил, что певица Инстасамка и фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров записали совместные песни, чтобы сделать хорошую коммерцию. Он назвал Инстасамку успешной, а «Ленинград» — стадионной и мощной народной группой.