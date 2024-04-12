Сосо Павлиашвили рассказал, как не хотел бы уйти из этого мира Павлиашвили рассказал, что не хотел бы уйти из этого мира подлецом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сосо Павлиашвили

Певец Сосо Павлиашвили заявил, что не хотел бы уйти из этого мира подлецом. В беседе с корреспондентом NEWS.ru на концерте «Вечерний Звук» от стриминга «Звук» он выразил надежду, что никогда не был и не будет таким человеком.

Самое главное — ты открываешь глаза, смотришь на себя и тебе не стыдно. Мы все уйдем грешниками, главное — подлецом не уйти. Я надеюсь, что я подлецом не был и не буду. Мне это не нравится, — сказал исполнитель.

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев отнес Олега Газманова, Сосо Павлиашвили, Алексея Чумакова и Леонида Агутина к артистам, которые сегодня активно выступают и могут делать это без фонограммы. При этом, уточнил Бабичев, певцы могут прибегать к минимальным ухищрениям: работа в дабл или исполнение одной песни под фонограмму, чтобы передохнуть.

До этого Евгений Бабичев рассказал, что исполнение концертов под фонограмму позволяет артистам сохранить силы в условиях плотного гастрольного графика. По его словам, к такому способу заботы о себе прибегают даже те артисты, которые не любят фонограмму. По словам музыкального критика, некоторые исполнители выступают с заранее записанным бэк-вокалом.