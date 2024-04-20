Сосо Павлиашвили раскрыл секрет, как ему удается хорошо выглядеть в 59 лет Сосо Павлиашвили заявил, что много ходит и плавает для поддержания хорошей формы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Сосо Павлиашвили

Российский и грузинский эстрадный певец Сосо Павлиашвили раскрыл секрет, как ему удается хорошо выглядеть в 59 лет. На полях церемонии вручения музыкальной премии «Шансон года» 2024 года он признался, что много ходит, плавает, никому не завидует и радуется за всех. По словам артиста, у него нет гордыни и тщеславия, которые бы «сжирали» его изнутри. Павлиашвили добавил, что любит жизнь и людей вокруг, а также максимально старается делать добрые дела, передает корреспондент NEWS.ru.

Если вы улыбаетесь, значит, я все правильно делаю. Я хожу, плаваю, никому не завидую и радуюсь за всех. У меня нет гордыни и тщеславия, это меня не сжирает изнутри. Очень люблю жизнь, очень люблю людей и максимально стараюсь делать добрые дела. Это помогает, — сказал Павлиашвили.

Ранее телеведущая и директор ТНТ Тина Канделаки раскрыла секрет стройной фигуры. Она посоветовала заниматься спортом и делать массаж для того, чтобы тело выглядело «фантастически». По словам Канделаки, также крайне важно соблюдать правила здорового питания. Телеведущая подчеркнула, что без правильного рациона тренировки не дадут желаемого результата.

Певица Валерия ранее рассказала, что секретом ее стройности является правильное питание, в котором отсутствуют сладости и жирные продукты. Она заметила, что за сладкое в ее семье отвечает супруг — продюсер Иосиф Пригожин. Артистка добавила, что даже при плотном концертном и съемочном графике, находясь на площадке, она всегда может найти для себя здоровые продукты, которые входят в ее обычный рацион.